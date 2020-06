Adaptar protocolos en hoteles implica invertir en tecnología

Por el comportamiento estable que ha mantenido el virus por casi un mes en Medellín, esta ciudad se ha convertido en el epicentro de varios pilotos para la reactivación de algunos sectores de la economía. Desde hace exactamente una semana algunos establecimientos de alojamiento reabrieron sus puertas para recibir huéspedes luego de permanecer varios meses sin operar.



El caso del Hotel Dann es el más representativo pues es uno en los que se está realizando las pruebas. Pero si bien es cierto que funcionar de nuevo es un gran alivio, la adecuación a la nueva normalidad es un tedioso cambio al cual lleva tiempo adaptarse.



“Lo más dispendioso ha sido establecer los procesos de higienización que para todos son nuevos. El tema de manejar todos los días un tapabocas tanto para recepcionistas, como para camareras y porteros. El personal de servicios generales también tiene una careta completa que le cubre todo el rostro y unos trajes impermeables y creo que eso es un poco lo más difícil. Pero después de varios días ya vamos llevando la situación más cotidianamente”, manifiesta Daniel Zapata, director de mercadeo y alianzas especiales del hotel.



Para obtener el aval que permitió su regreso, este establecimiento tuvo que registrar sus protocolos en la plataforma Medellín Me Cuida, exigida por la Alcaldía y esperar la autorización.



El hotel cuenta con rigurosos procesos de desinfección en habitaciones, lobbies, restaurantes y recepciones, además de las medidas aplicadas al ingreso de las personas, lo cual representa altos costos para la compañía. No obstante la parte de implementación de tecnología es sin duda el rubro de mayor valor.



“La inversión fue cercana a los $280 millones en cuanto a la parte de marcación auditiva, y sensorial como el caso de los ascensores. Sin embargo, el tema de habitaciones, en donde se hace un QR de instalación domótica por cada cuarto, representó un costo de casi de $2.000 millones de pesos. En total hicimos una inversión cercana a los $2.500 millones para que todo quedara automatizado”, agrega Zapata.



LOS QUE NO PARARON



Caso aparte es el de algunos establecimientos de alojamiento que han permanecido abiertos por diversas circunstancias.



“Marriott Medellin no ha dejado de operar, estamos con un número reducido de huéspedes que se tuvieron que quedar por el cierre de los aeropuertos. El lunes pasado se empezó abrir el área de los restaurantes en la que se están siguiendo los respectivos protocolos de bioseguridad y de distanciamiento”, resaltó José Marti, quien es el director corporativo de operaciones Grupo Real Hotels and Resort.



A pesar de que en la ciudad se están dando las condiciones para el funcionamiento, las expectativas del empresario en cuanto a la recepción de turistas aún son muy moderadas.



“Aún debemos seguir los lineamientos que vaya dando el Gobierno Nacional y desde luego la Alcaldía de Medellín. Son tiempos en los que nos debemos adaptar, ser creativos y escuchar con atención a nuestros clientes”, dice.



Con un máximo 10 huéspedes durante esta temporada de pandemia, Carolina Arango, gerente del hotel CityExpress Medellín resalta que este tiempo ha sido muy productivo para adelantar e implementar todos los protocolos de bioseguridad requeridos por las autoridades de salud.



“El hotel no ha cerrado ni suspendido sus operaciones durante la cuarentena. No todo el personal está laborando, pero los que estamos nos estamos capacitando con todas las normativas pertinentes, tenemos infografía, manual, video y canales de comunicación constante”, asegura la gerente.



Respecto a las expectativas, María Teresa Mejía, gerente del Novotel El Tesoro espera que la compañía pueda llegar en el segundo semestre a niveles de ocupación cercanos al 40%.



Reconoce que lo más difícil del proceso ha sido “habituarnos a nueva forma de trabajar, de vivir y de relacionarnos con nuestros compañeros”, así como la adecuación de los protocolos.



No obstante, expresa que la repetición de los mismos hace que cada vez los errores sean menos frecuentes. Esta compañía en particular ha invertido entre $10 y $12 millones en la parte de bioseguridad relacionada con la compra de elementos de protección.



Cabe destacar que estos hoteles hacen parte de los 120 afiliados aproximados que tiene el capítulo de Cotelco Antioquia, pero según los datos consolidados a 2019 del registro Nacional de Turismo los establecimientos de alojamiento de este tipo serían cerca de 1.363 en la región.



SIN TRANSPORTE, NO HAY TURISTAS



El caso particular de Medellín es alentador para el sector hotelero en el país. Sin embargo, quienes administran estos negocios coinciden en que el impulso real del segmento está supeditado a la reapertura de la conectividad en el territorio.



“Aspiramos que en el mes de julio, máximo en agosto, el Gobierno nos pueda sorprender con la apertura de los vuelos nacionales, y que se haga también un protocolo y un piloto para manejar luego en septiembre y los vuelos internacionales”, anota el director de mercadeo del Hotel Dann.



A lo que se suma el director corporativo del Marriott. “A pesar de ser tiempos retadores, nosotros estamos viendo al futuro, preparando la nueva experiencia para cuando el mercado esté listo para volver a viajar y reabran los aeropuertos, poder recibir a los huéspedes”, concluyó.