Aeropuerto El Dorado inauguró laboratorio de pruebas de coronavirus

El aeropuerto Internacional El Dorado, el principal de Colombia, inauguró un laboratorio propio para la toma de pruebas de detección de coronavirus para los viajeros de vuelos domésticos e internacionales que las requieran.



"Quise acompañar el lanzamiento de la alianza entre Opain (la Operadora Aeroportuaria Internacional) y (el laboratorio) Synlab para poner al servicio el primer laboratorio in house en el aeropuerto para realizar pruebas PCR", dijo la ministra de Transporte Ángela María Orozco durante la presentación.



Con esta estrategia, de la que Colombia es pionera en la región, las autoridades esperan garantizar la seguridad y tranquilidad de los pasajeros porque, como explicó Orozco, "el viaje per se no es una fuente de contagio" si se cumplen todos los protocolos de bioseguridad.



El Dorado y los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón (Cali) y José María Córdova (Medellín) reanudaron el lunes de manera gradual los vuelos internacionales que fueron suspendidos el pasado 23 de marzo como medida para contener la propagación del virus, mientras que el Rafael Núñez, de Cartagena, hizo el sábado pasado un vuelo piloto.



"Al establecerse el protocolo para la reactivación de los vuelos internacionales se exige para el ingreso de viajeros a Colombia la prueba negativa y en muchos casos países del mundo lo van a exigir para su ingreso allá, luego tener (el laboratorio) aquí es una gran oportunidad", agregó la ministra.



PRUEBAS EN DOS HORAS



El 'test center de coronavirus' de El Dorado ofrece cuatro tipos de pruebas diagnósticas: la de anticuerpos, la de antígeno, la PCR y la Point of Care Testing (POCT). "Esta sede fue adecuada en tiempo récord, hoy lo estamos inaugurando y aquí atendemos a los trabajadores y también a los viajeros. Esta es una primicia aquí (en Colombia) y creo que es de fácil acceso para los viajeros", dijo el director ejecutivo de Synlab en Colombia, Sandor Spakovszky.



El centro de diagnóstico tiene capacidad para procesar hasta 2.000 pruebas diarias, una cifra que puede llegar a ser mayor gracias a un plan de apoyo diseñado por Synlab para atender la demanda requerida. "Todas las pruebas, con excepción de la PCR clásica, las ofrecemos al usuario aquí en el aeropuerto en dos horas máximo en un horario domingo a domingo de 6 de la mañana a ocho de la noche", agregó Spakovszky.



Según la administración de El Dorado, el aeropuerto beneficia a más de 25.000 personas que dependen de su operación. La semana pasada, al anunciar la reanudación gradual de vuelos internacionales, el Gobierno colombiano dijo que las primeras operaciones serán con ciudades de Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala. "Hemos encontrado en estos aliados (Opain y SynLab) los mejores aliados para sacar adelante el restablecimiento del transporte aéreo doméstico y el internacional de una manera segura", subrayó la ministra Orozco.





