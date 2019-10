Ahora vendrán más novedades del portafolio Ford

En los próximos días llega a Colombia la berlina Ford Fusión híbrida, que es reconocida en todos los mercados por ser un automóvil sedan para cinco puestos, de grandes prestaciones de confort que, con el toque híbrido alcanza niveles realmente elevados de durabilidad del tanque de combustible.



El anuncio lo hizo el presidente de Ford Motor Sur América, Lyle Watters, quien habló con Portafolio sobre la marca y el mercado.



El directivo resaltó la importancia de lograr el justo equilibrio en el que la tecnología más eficiente pueda estar en las máquinas y, además, que estas tengan precios asequibles en cualquier país, de lo contrario no hace mucho sentido desarrollar proyectos que las personas no puedan usar y disfrutar.



¿Cómo hace Ford para garantizar la potencia y robustez de sus máquinas, pero con menores consumos de combustible?



El mundo está cambiando y lo estamos abordando desde diversos frentes. Uno de estos, lo estamos haciendo con motores de combustión más eficientes, con lo cual redujimos sustancialmente las emisiones, y seguimos trabajando en ello.



Además, entendemos que el mundo reclama cero emisión y que una de las rutas es la electrificación. Sabemos que va a tomar un tiempo aún más largo para estar al 100 por ciento allí.



Trabajamos en proyectos que han representado más de cuatro billones de dólares en esa línea. Claro que reconocemos que ya avanza rápido. Hay países que están liderando estos mercados.



La clave será la democratización y se dará cuando las máquinas sean asequibles para los clientes, y esto seguro va a pasar.



Segundo, consideramos que es necesario que las naciones tengan la infraestructura de soporte, porque eso no depende de las compañías sino de los Estados.



Es un cambio muy emocionante, seguramente veremos vehículos como los que tenemos hoy pero con motores eléctricos.



La Ford Explorer, por ejemplo, tenía un motor 3,5 litros y hoy usa uno de 2,3 litros que da la misma potencia y la misma velocidad que antes tenía; y mejora en 40 por ciento la eficiencia en el consumo de los mismos.



¿Cuándo sale la Ford 150 eléctrica al mercado?



Es un cambio de mentalidad. Estamos trabajando en esta camioneta, estamos pensando en poder, potencia, economía y medio ambiente.



Sin embargo, no puedo revelar especificaciones de las camionetas. Y la fecha de su presentación es una de ellas.



Lo que Ford busca en este momento es ser cuidadosa en sostenibilidad, durabilidad y mantenimiento.



Le anticipo que los volúmenes serán enormes por eso nos estamos demorando. Nuestra meta es que podamos producir en masa y lanzarlos en todo el mundo.



Puedo decir, también, que tenemos alianzas con compañías en Estados Unidos y con Volkswagen, para producir un vehículo en una plataforma común.



Lo importante, es la seriedad que ha tenido la compañía al abordar el tema de la electrificación. Y lo demostramos iniciando con nuestro vehículo ícono.



¿Con quién se aliaron para hacer la F-150?



Ford ha realizado mucho trabajo por su propia cuenta, y ha usado empresas proveedoras.



También estamos trabajando en vehículos autónomos. Lo importante es saber qué es lo que el cliente quiere, y que es lo qué necesita.



Ford prueba muchas tecnologías, y seguimos trabajando en ello, pero debo decir que buscamos que nuestros productos puedan ser pagados por los clientes. Así que hay máquinas que hemos realizado en el laboratorio pero que no logran romper su línea de costos y por tanto no pasan a línea de producción.



¿Ve cerca los carros autónomos?



Cuando uno mira la Explorer, ve cosas de semiautónomos, como el parquearse sola, control de curvas, apertura de control. Sistemas de encendido remoto, conectividad y cámaras 360 grados, entre otros, cada vez los carros son más tecnológicos.



El siguiente gran paso es que estos sean totalmente autónomos, sin conductor, sin dirección, y allí es donde la seguridad y las pruebas son críticas. Para ello se requieren carreteras con geocercas, para que los carros puedan navegar allí, además de vías bien delimitadas.



El cambio de los carros será también así. Hoy es un momento de ajustes en la industria y es tal vez el momento más emocionante del sector. Ahora los carros se podrán hablar entre ellos.



El otro desarrollo que veremos está relacionado a la tenencia de los carros. Lo anterior es porque estamos viendo que la gente quiere otras opciones hoy en día, un ejemplo de esto son los carros por demanda. Allí veremos novedades.



¿Están en una renovación completa del portafolio?



Creo que una de las ventajas de tener mercados abiertos, es que podemos traer nuevos productos. Sin embargo, es importante que estos satisfagan las necesidades de los clientes y que cumplan con los requerimientos económicos.



Además, consideramos traer productos de Brasil a Colombia.



También pensamos en la experiencia para el usuario, y allí trabajamos en gafas inteligentes, para que el mecánico pueda estar en línea con Brasil para supervisar la reparación del mantenimiento de las máquinas.



Esa herramienta es importante para los clientes.



También tenemos un proyecto de autobúsqueda, que esencialmente lo que hace es desarrollar una ‘app’ para contactar y acceder a los repuestos que requiere y de forma más cercana y económica.



Esta compañía es reconocida como la más innovadora y de mayores avances tecnológicos y buscamos estar más cerca de nuestros clientes.



