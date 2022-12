Airbus busca producir 75 aviones al mes en 2025

La industria de la aviación fue de las más afectadas por la pandemia y por las restricciones que siguieron en 2021, y por ello también es una de las que más ha repuntado este año. Pero estos choques no solo lo sintieron las aerolíneas, sino también empresas como Airbus, el mayor fabricante de aviones en el mundo.



Alberto Gutiérrez, Chief Operating Officer (COO) de Airbus, conversó con Portafolio sobre cómo la empresa está manejando sus operaciones, los planes para el próximo año, y el impacto que ha tenido la guerra sobre el gigante europeo.



Como fabricantes, ¿cómo han afrontado el proceso de recuperación del sector?



La pandemia supuso un golpe muy fuerte, probablemente el más importante que el sector comercial ha tenido desde su nacimiento. La commodity que diseñamos, fabricamos y servimos es la movilidad de la gente y fue lo que se puso en cuestión. Eso supuso una baja de 40%, podría haber sido más, pero decidimos mantener la cadena de suministro y todo el flujo de producción vivo al seguir trabajando.



Hoy en día se está produciendo un fenómeno diferente, un poco al contrario. En algunos casos estamos subiendo también en picada, como en el tráfico doméstico, y todo lo que sea acelerado en los procesos industriales es complejo, tanto bajar como subir.



Aproximadamente el 80% de la creación de valor de Airbus se produce en la cadena de suministro, y no todos nuestros proveedores han sido capaces de recuperarse al mismo ritmo. Estamos ayudándoles, pero hoy por hoy la demanda global es mucho menor que la capacidad de producción.



¿En qué países o regiones está concentrada la producción de Airbus?



Estamos en más de 140 países con actividad industrial. Tenemos una fuerte huella en Europa, en particular en nuestras cuatro naciones de origen, Francia, Alemania, Inglaterra y España, pero también tenemos actividad industrial en otras naciones.

Y tenemos una presencia importante en Estados Unidos, China y Asia Pacífico.

Hacemos montaje final de la línea de 320 en Mobile, Alabama, en Estados Unidos, en Tianjín en China, en Toulouse, y en Hamburgo, y hacemos suministro de componentes hacia esa escalera de montaje final desde muchos países. Cada día movemos alrededor de un millón de piezas por el mundo.



¿Han pensado localizar un centro de producción en Latinoamérica?



Siempre estamos observando dónde podemos tener ventajas competitivas, y por supuesto estamos monitoreando permanentemente nuevos países en los que podemos seguir aumentando nuestra cadena de producción y continuar siendo resilientes.

Nosotros compramos en Latinoamérica, sobre todo, elementos relacionados con materias primas, el avión al final se compone de muchos tipos de materiales, piezas y componentes, y tenemos actividad en la región también.



¿Cuántos aviones están produciendo al año?



En lo que son aviones civiles, de la línea comercial, nuestro objetivo para 2025 o 2026 es tener 75 aviones de la línea de pasillo único, producidos al mes.



Para 2023 ya se perciben vientos de recesión en las principales economías, ¿qué proyecciones tienen para la empresa?



Nuestra proyección a futuro se basa en el tráfico aéreo, es lo que monitoreamos permanentemente. En vuelos domésticos ya estamos en valores semejantes a prepandemia, en vuelos internacionales, trasatlánticos de doble pasillo, todavía no, pero no estamos lejos, excepto en China, donde la situación Covid nos generaba cierta incertidumbre y era más difícil la capacidad de planificación.



Pero más allá de la recesión y cómo evoluciona, hoy no somos capaces de producir todo aquello que el mercado demanda.

¿Cómo los ha afectado la invasión rusa a Ucrania en su modelo de producción?



Hay dos impactos directos, por un lado, como empresa con sede en Europa y empresa occidental, estamos sujetos a las sanciones que se imponen desde la Unión Europea y EE.UU., y estamos aplicándolas religiosamente. Hemos dejado de tener tráfico comercial con Rusia, aviones que teníamos previstos inicialmente se paralizaron, y alguna actividad que teníamos de ingeniería se cerró.



A diferencia de Estados Unidos, donde la inflación es una cosa más de oferta y demanda, en Europa es consecuencia directa de los precios de la crisis energética, el encarecimiento del combustible y el potencial riesgo de carencia de este.



Ahí estamos trabajando también a través de contratos de largo plazo que nos garanticen cierta estabilidad. Pensamos que es algo coyuntural y que en algún momento se volverá a la normalidad. Y en cuanto a la potencial carencia, tenemos planes de continuidad de negocio que nos garanticen que podamos tener suministro para nuestras plantas básicas en cualquier momento.

Laura Lucía Becerra Elejalde