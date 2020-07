Alianzas redefinen mercado de los domicilios en el país

Archivo particular

Bajo la coyuntura del coronavirus los domicilios se han vuelto un elemento fundamental, tanto para el abastecimiento de los hogares como para el crecimiento de las ventas registradas por las plataformas de delivery, un mercado que viene en auge en el país.



Entre febrero y marzo, antes del confinamiento las búsquedas registradas en las plataformas en Colombia venían con un aumento promedio del 100%, mientras que la última semana de junio, de acuerdo con los datos de la herramienta de marketing intelligence de la empresa Netquest registraron el doble (204%).



Sumado a esto, las fusiones entre algunas de las marcas más representativas durante esta temporada plantean un interesante escenario. Por un lado, y aunque la fusión aún está bajo el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con la compra de Domicilios.com, la compañía brasileña iFood sumaria su participación en cerca de 17 ciudades más, donde la empresa colombiana tiene presencia.



“De la alianza no puedo hablar mucho hasta que no haya aprobación de la SIC, pero como iFood, nos seguimos expandiendo en Colombia y el pasado mes de junio lanzamos nuestra propia flota de domiciliarios en Bogotá”, resalta Camilo Sarasti, gerente de iFood en Colombia.



Con esto concuerda Felipe Ossa, director ejecutivo de Domicilios.com quien asegura que la marca continuará invirtiendo en innovación y conveniencia local para aumentar la capacidad de la “empresa de delivery con mayor presencia en el país”.



Cabe destacar que la fusión entre iFood y Domicilios.com representaría una flota de domiciliarios de 10.400 personas, consolidándolos como los segundos en este indicador después de Rappi, la marca con mayor número de repartidores afiliados (más de 19.000).



De otro lado, a nivel regional, una encuesta del año pasado de Netquest mostró que en países como México Rappi (55,2%) y Uber Eats (49,6%) son las principales referencias de delivery, mientras que en Chile se ubican en el tercer y segundo lugar, respectivamente con un porcentaje de 43,7% y 47,8%.



Y es que si bien Uber Eats quedaría siendo la empresa con menor presencia en Colombia (12 ciudades), la marca le apostó a la compra de la empresa chilena Corneshop para ampliar su portafolio.



“Cornershop es el aliado perfecto para incorporar la intermediación de compra y entrega de supermercado a la plataforma que hemos construido con Uber. Ellos seguirán operando como una empresa independiente, con Uber como propietario mayoritario”, resaltó la compañía.



Finalmente, es importante resaltar que según los datos del proveedor de mercados Euromonitor Internacional, el delivery dejó en el 2019 un consumo por US$ 200.000 millones en América Latina, y Colombia se posicionó como el segundo país, después de Brasil (33%), con mayor demanda de este servicio con un incremento del 29%.