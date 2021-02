‘Alza en el precio internacional del GLP afecta la tarifa nacional’

El alza en la cotización del gas propano a nivel mundial llevó al Gobierno Nacional a incrementar las tarifas de este combustible en el país.



En diálogo con Portafolio Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), explicó cómo este aumento, que es directamente proporcional entre la dinámica internacional y la tarifa local, está afectando la oferta y demanda del energético en el territorio nacional.



¿Cuál es el panorama del GLP para el 2021?



Se proyecta un aumento en la demanda por la entrada de dos nuevos usos: el autoGLP y el nautoGLP. En el segundo semestre cuando estén listas todas las resoluciones de carácter técnico, se abre el consumo regulado a vehículos y lanchas. Así mismo, con la puesta en marcha del programa de sustitución de leña por este combustible, también aumentará el número de usuarios. El Congreso de la República ya aprobó un subsidio para implementar este programa en el territorio nacional.



¿El sector cómo está preparando la oferta para cubrir la demanda?



En la medida que se ha podido contar con la oferta local en los últimos dos años, el mercado del GLP ha sido dinámico y competitivo para atender la demanda. Pero Ecopetrol que ofrece más del 90% de este combustible en el país, presentó su declaración de producción para los siguientes cuatro años, y planteó que a partir de junio deben aumentarse las importaciones del GLP.



Esto al sector le preocupa porque el precio internacional del combustible viene aumentado, lo que está derivando en un alza en su tarifa a nivel nacional.



¿Se ha planteado alguna fórmula para evitar el incremento en el precio?



Con Ecopetrol estamos revisando la manera para que la empresa no aumente sus auto-consumos de GLP, y al mismo tiempo que mantenga los niveles de oferta que registra en la actualidad. Esto ayudaría a que el mercado no altere su dinamismo gracias a la oferta local.



Aún así, el Gobierno incrementó las tarifas del GLP.



Nos preocupan los incrementos en los precios del combustible porque afecta a los usuarios. En el territorio son 12 millones de colombianos los que usan el GLP. Y con un aumento en la tarifa, muchos dejarán de lado este combustible para volver a cocinar con leña. Por eso es importante contar la con la oferta nacional, ya que así el precio será competitivo para los usuarios. Y de paso permitiría el aumento de su consumo.



¿El aumento en el precio del cilindro cómo afectará los nuevos usos del GLP?



Con el incremento en los precios no hay certidumbre que el GLP se pueda extender a esos nuevos usos. Pero si Ecopetrol traza un nuevo esquema tarifario con base en mantener los niveles de producción local del combustible, no solo evitaría el aumento de las importaciones, sino que de paso no se ajustaría de manera pronunciada las tarifas. El sector le ha pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que le ponga un techo o tope al incremento de los precios para proteger a los usuarios.



¿Cuál fue el incremento en el precio del GLP, y en cuánto afecta al usuario?



El incremento en la tarifa se presentó porque el precio internacional aumentó. Y el alza se registró porque la oferta del combustible decreció en EE. UU. por el fuerte invierno, a lo que se sumó las importaciones en Asia, los problemas logísticos por el incremento de los fletes en el transporte marítimo del combustible en los puertos de la costa del Golfo de México y en el Canal de Panamá, y al alza en el precio del crudo.



¿En dónde se registra el incremento?



El incremento que se ha registrado en los precios de venta al público en el país, el cual ha sido directamente proporcional al comportamiento de la tarifa internacional, ya que Ecopetrol traza su fórmula con base en este precio, y es lo que se refleja en la tarifa final al público. Además, la TRM entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de enero del 2021, aumentó, y afectó la tarifa para el primer mes del año, y lo mismo esta sucediendo para febrero.



¿Cómo está organizada la importación de GLP?



En la actualidad hay dos puertos de importación de GLP en Cartagena, en el sector de Mamonal. En el punto de recepción de Okianus, la capacidad instalada y operativa es de 16.000 toneladas por mes. Pero se tiene proyectado para octubre que su almacenamiento aumente en 8.000 toneladas.



En la medida que se disminuya la oferta nacional del combustible, se irán incrementando las importaciones de GLP. Pero si Ecopetrol mantiene el nivel de oferta, no será necesario hacer la inversiones para aumentar la infraestructura, y de paso el usuario no se verá afectado con alzas adicionales en la tarifa.