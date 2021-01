‘Sin público en los estadios los equipos de fútbol se quiebran’

Tulio Gómez Giraldo, máximo accionista del América de Cali nació en Manizales, pero a los 12 años sus padres llevaron a toda la familia a vivir a la capital del Valle del Cauca.

Fue el fundador de la cadena de supermercados Superinter que posteriormente le vendió al Éxito.



(Lea: Comportamiento financiero de los equipos de fútbol en Colombia en 2019)

¿Cómo hace un equipo de fútbol para vivir sin los ingresos de las taquillas?



Para los equipos grandes los ingresos por concepto de las ventas de boletas a los estadios representan entre el 30% y el 40% del total de las entradas y los más afectados somos las instituciones grandes de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales, Ibagué y Cali. Entre $18.000 millones y $20.000 millones dejamos de recibir entre taquillas del torneo nacional y por compromisos internaciones. Además, por patrocinios y derechos de televisión otros $5.000 millones. Estimamos que los ingresos bajaron cerca del 80%.



¿Pero al ser campeones se les valorizan jugadores que pueden vender?



Estamos trabajando a perdida, pero al clasificar a la Copa Libertadores eso nos dará, de entrada, tres millones de dólares y eso atenúa el tema de las pérdidas. Además, se nos valorizaron jugadores. Nos toca vender algunos para cuadrar caja.



Duván Vergara es la joya de la corona del América. Lo podremos vender a quien pague 4 o 5 millones de euros. Han llegado ofertas pero no han llegado a lo que queremos.



¿Qué hicieron para enfrentar la caída de ingresos?



Se acordó la disminución de sueldos con algunos jugadores, salimos del técnico brasileño Alexandre Guimaraes y otros jugadores que representaban buena parte de la nómina.



¿O sea que con menos gastos lograron ser campeones?



Con una nómina más barata logramos salir campeones, lo que muestra que hay que trabajar en equipo y contratar bien. En 2018 el equipo nos valía el doble y no salimos si quiera a las instancias finales y nos dimos cuenta que hay que tener jugadores que sean buenas personas, disciplinados, talentosos, humildes y líderes.



Esas cualidades las reúne Adrián Ramos y como él son pocos. Además vino de jugar en Europa. Tal vez haya equipos con mejores jugadores y más costosos, pero el América es un equipo humano, trabajando como una familia en armonía y hermandad. Eso es lo que más nos ayudó para ser campeones.



¿Cuánto vale la operación mensual del América?



Nos toco reinventarnos con los empleados y los sueldos. La pela que nos dimos fue grande. La nómina de solo el plantel profesional vale $1.600 millones mensuales y antes era $2.500 millones. El resto de la nómina administrativa vale $600 millones al mes. Tenemos divisiones menores, gastos administrativos, apartamentos y premios.



¿El merchandising ayuda a mejorar los ingresos?



Eso ayuda en algo. América tuvo 26 millones de interacciones en las redes sociales y un patrocinador que invierta en el equipo tiene visibilidad. La penetración de la marca América es grande.



¿Y los compromisos internacionales?



Hemos recibido invitaciones internacionales aparte de la Copa Libertadores. Está la Superliga en Estados Unidos y los jugadores que vendamos los vamos a reemplazar. Adrián Ramos es un gran artífice del campeonato y se va a quedar en el equipo.



El Deportivo Cali tiene estadio. ¿América quiere tener uno propio?



Algunos inversionistas nos dicen que debemos hacer un estadio pero tenemos el Pascual Guerrero. Es un estadio divino. Tener estadio propio es costoso y para eso es necesario que se paguen costosas membresías anuales.



¿Qué tan cierto es que se va a vender el equipo?



América es un equipo que genera noticia, amores, odios y envidias. Invertí cuando el equipo estaba al borde la desaparición y compré deudas y las convertí en acciones y me fije sacarlo de la B donde estuvo cinco años, ser campeón, volver a la Copa Libertadores para recuperar la grandeza, fortalecer la cantera y volvernos atractivos para que un fondo de inversión traiga dinero y podamos ir a pelear Copas Libertadores.



Es la frustración de los hinchas y para lograrlo se necesita un socio con chequera. Los equipos argentinos y brasileños tienen presupuestos millonarios y por eso son grandes.



¿Ve un campeonato sin público en los estadios?



Si no jugamos con público la crisis de los equipos se va a agudizar. Sin taquilla y con más gastos la situación será grave. Junior y Nacional tienen músculo financiero que les ayuda a salir adelante.