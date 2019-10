American Airlines, en busca de una alianza en Suramérica

Luego de que en mayo pasado la Corte Suprema de Chile ordenara anular la alianza que se estaba gestando entre Latam, American Airlines, Iberia y British Airways, al considerar que esa unión podría constituir un monopolio del mercado aéreo, la firma norteamericana tuvo que replantear su estrategia para aumentar la cobertura en la región del cono sur.



Según José Freig, director de American Airlines en Latinoamérica, se encuentran buscando un nuevo socio estratégico y, mientras tanto, seguirían estudiando posibilidades de crecer con su propia flota.



Sin embargo, el ejecutivo no niega que como empresa se están preparando para la salida de Latam de Oneworld -una de las coaliciones de aerolíneas que existe a nivel internacional- luego de que la compañía vecina informara que en menos de un año ejecutará su retiro.



“Pese a que Latam anunció su salida de Oneworld en doce meses, lo cierto es que para el balance del año no hay ningún movimiento. Esos cambios se van a evidenciar hacia el futuro. Ahora estamos trabajando muy cerca con Latam y Oneworld para asegurarnos que, cuando esa decisión tome lugar, no afecte a los pasajeros de ninguna de las empresas”, explicó Freig.



No obstante, destacó que American Airlines empezará a volar tres nuevas rutas en el 2020 desde Miami hacia Suramérica, específicamente a Lima, Sao Paulo y Santiago de Chile.



Sin embargo, en cuanto a Colombia, no planean aumentar el número de rutas o frecuencias en el corto plazo. Actualmente esta aerolínea llega a seis destinos en el país, entre los que se destaca Pereira, que fue inaugurado el año pasado y, según Freig, ha tenido una acogida significativa por los viajeros.



“Seguimos analizando nuestra estrategia, porque para nosotros es muy importante crecer. El año que viene sí vamos a aumentar unas rutas, por ejemplo entre Ecuador y Dallas (EE. UU.), y seguimos evaluando la posibilidad de conectar a esta ciudad con Cartagena, Barranquilla y Medellín en el futuro”, agregó el directivo.



Así mismo, llamó la atención en la importancia de “liberalizar” más las políticas de cielos abiertos en el país y la región, ya que en su opinión, ese tipo de iniciativas facilita la operación de las aerolíneas y la creación de alianzas entre las compañías.



ANIVERSARIO DEL 'HUB'



Por otro lado, la empresa destacó que este mes celebrarán su aniversario número 30 desde que decidieron establecer su ‘hub’ en Miami. “En octubre de 1989 American operábamos tan solo 19 vuelos al día a seis ciudades desde Miami. Hoy la aerolínea opera más de 350 vuelos diarios a cerca de 130 destinos desde su ‘hub’, incluyendo servicio a más de 70 ciudades en toda América Latina y el Caribe”, destacaron en un documento.



Además, la empresa señala que el buen desempeño no solo se ha experimentado en el área de pasajeros, sino también en el de carga, dado que las operaciones de este tipo han crecido significativamente. Específicamente, aseguran que en 1989 se transportaron 39,5 millones de libras de carga y correspondencia, mientras que en la actualidad, esta sección mueve cerca de 380 millones de libras anualmente.



“Hemos experimentado crecimiento sin precedentes en Miami durante las últimas tres décadas, y nuestro compromiso con la comunidad es más fuerte que nunca. Todos nosotros en American Airlines estamos orgullosos de ser la aerolínea líder en Miami. Junto a nuestros clientes y socios de negocios, continuaremos construyendo sobre la base de los últimos 30 años de crecimiento con un fuerte enfoque en mayor expansión hacia América Latina”, afirmó Juan Carlos Liscano, vicepresidente de American Airlines en Miami.



Adriana Carolina Leal Acosta