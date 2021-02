Americana de Colchones va por el 12% de ventas en línea

Antes de la pandemia, Americana de Colchones no tenía en sus opciones de venta el comercio electrónico. Y al cierre del 2020, en medio de la emergencia, llegó a representar el 7% del total de su facturación.



(Lea: Americana de Colchones, entre cierres y nuevos negocios)



La meta para el 2021 es que ese porcentaje aumente al 12% de la facturación, explicó su gerente general, Armando Caycedo, quien explica que la omnicanalidad, la estrategia de mover los negocios por las tiendas físicas y la opción virtual, es la punta de lanza del crecimiento para este año.

“En el 2020 nos fue muy bien. Pudimos consolidar la operación a pesar de las circunstancias y los cierres de las tiendas. Eso hizo que tuviéramos un ritmo diferente de ventas”, precisó.



De hecho, la actividad comercial en los últimos tres meses del año pasado, motivada por las jornadas promocionales como el día sin IVA, generó un fortalecimiento de la planta de producción de la compañía en Sopó.



“El objetivo es mantener ese ritmo de producción y garantizar que el empleo que se generó- cercano a 100 plazas- se pueda mantener”, según dijo el ejecutivo.



Mientras se presentaban bajos flujos de clientes en las tiendas, Americana de Colchones presentó sus nuevos productos en el canal virtual con resultados importantes. Eso pasó con la línea especial de almohadas, que no ha sido tan desarrollada en el mercado.



“La gente no escatima en gastos cuando se le ofrece una solución que es innovadora y que garantiza un buen descanso. Y para eso nos ha ayudado el medio digital”, precisó.



Al cierre del 2020 “terminamos en aumento, no a los niveles que estábamos esperando en el presupuesto, pero hay que tener en cuenta que duramos dos meses y medio, casi tres, con las tiendas cerradas. Así que lograrlo es un balance muy positivo”, concluyó el gerente general de Americana de Colchones, al señalar que al final del ejercicio el crecimiento fue orden de 6% a 7%.



La meta para este año es crecer 20% a 22% respecto al 2020, con la confianza de que la situación se irá normalizando y se dinamizarán las tiendas.



Dijo que otro frente de trabajo tiene que ver con el fortalecimiento de su operación con Falabella, la gran superficie que más vende colchones en línea y en tiendas físicas, con el desarrollo de una marca compartida.



Sobre otros planes para este año, Caycedo indicó que para el primer semestre no está en los planes abrir nuevas tiendas, aunque está programada la reubicaciones de tres puntos en Medellín, Cali y Santa Marta. Por ejemplo, el punto de venta que tenía en Chipichape se ubicará en Cosmocentro.



En total, la marca cuenta con 41 locales en el país. “Lo que nos hemos dado cuenta es que parte de la estrategia de crecimiento debe incluir hacer más eficiente el costo de la operación de las tiendas frente al tráfico. Hay puntos con un desempeño menor y se les está buscando una nueva puesta en escena para sacar el máximo provecho”, señaló.