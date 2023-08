‘En 10 años se han dado 56 aceleramientos de la deuda’

La deuda ha aumentado en todo el mundo, y América Latina y el Caribe no es la excepción. La deuda total llegó a US$5,8 billones, el equivalente al 117% del producto interno bruto (PIB) de la región, y hasta el 140% del PIB en las cinco economías más grandes.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



La deuda pública se disparó hasta superar el 70% del PIB durante la pandemia y las empresas emitieron montos considerables para sobrevivir a la crisis.



El gasto que condujo a esta deuda ayudó a la región a combatir la pandemia, pero ahora suponen un último esfuerzo para la economía.



La edición de este año de Desarrollo en las Américas, del BID, analiza el incremento de la deuda en América Latina y el Caribe y ofrece recomendaciones a los responsables de las políticas públicos para garantizar que la deuda se utilice de forma inteligente.



Óscar Mauricio Valencia, especialista líder de la División de Gestión Fiscal del BID, es coautor del estudio que se presenta hoy.



(Vea: Morosidad de créditos con tasa variable sigue en aumento).



¿Qué ha pasado con la deuda en América Latina y el Caribe?

​

La deuda pública y privada ha venido creciendo no solo durante la pandemia, sino en los últimos 20 años. La deuda no es buena o mala, sino el uso que se haga de ella.



Mucha ha ido para infraestructura, otra para el desarrollo del mercado de capitales y deuda diversificada y el problema no es solo el nivel en el que se encuentre sino de las aceleraciones que experimenta.



En los años 80 del siglo pasado la deuda era alta, pero hubo 28 episodios de aceleración y en la última década se han dado 56 episodios de aceleración.



¿Y bajo qué contexto se presentan?

​

Pueden ser varios. Bajo crecimiento, altas tasas de interés, devaluciones y eso también le puede pasar igual al sector privado.



Además, también se pueden presentar fenómenos como pasivos ocultos no reconocidos de los países como las sentencias judiciales.



Esto hace que se suba, pero hay factores que ayudan a contener las aceleraciones como la construcción de colchones macrofiscales como unas reservas adecuadas y las reglas fiscales, pero de calidad, es decir que haya una ley de responsabilidad fiscal, que esté bien definida, con consejos fiscales, con transparencia en lo que hace el Gobierno en construcción de política pública.



Además, las aceleraciones de la deuda tienen implicaciones en la sostenibilidad.



(Vea: WeWork, ¿en riego de caer en quiebra en Colombia?).



¿Cuáles son los niveles prudentes recomendados en materia de deuda?

​

El nivel prudente es tenerla entre el 46 y el 55% del producto interno bruto para América Latina y el Caribe.



En deuda pública bruta era 58% del PIB antes de la pandemia y cuando esta llegó se subió al 72 % del PIB, un incremento brutal. Se ha venido corrigiendo por el rebote y el fenómeno inflacionario. Si bien la inflación a ayudado las tasas de interés han afectado.



En el libro decimos que la tendencia puede ajustarse al 60% del PIB pero en el mediano plazo. Lo que implica esa prudencia es generar el espacio fiscal para poder maniobrar.



¿Y cuánto cuesta llegar allá?

Óscar Valencia, BID Cortesía

Fiscalmente cerca del 1,4% del PIB para llegar a esos niveles prudentes. Hay que recordar que una reforma tributaria da 0,7 al 1% del PIB.



Es decir que requeriría un esfuerzo como el de una reforma tributaria al año.



(Vea: Cuánto se demora el vencimiento de una deuda en Colombia).



¿Cómo hacerlo?

​

Aumentando los ingresos y bajando las distorsiones para mejorar la eficiencia. Ser más efectivos desde el gasto público.



El manejo de la deuda es fundamental y con estrategias de endeudamiento hacia los niveles prudentes.



¿Qué recomendaciones hacen en el libro?

​

Mostramos en el libro que las instituciones sí son fuertes y la deuda al bajar el crecimiento se puede acelerar.



Y surge la pregunta de cómo traducir esto de manera práctica. Fortaleciendo las instituciones fiscales, una buena relación e interconexión con el sector privado para generar multiplicador fiscal y generar crecimiento en el mediano plazo.



La tendencia en la región es el incremento en el apalacamiento y la inversión se reduce y es un sobreendeudamiento que hace que las inversiones se reduzcan.



(Vea: Cómo puede gestionar sus deudas si se le imposibilita pagarlas).



PORTAFOLIO