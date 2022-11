Ara les ofrece franquicias a los tenderos para expandirse

La portuguesa Jerónimo Martins que el sábado llegó a su tienda 1.000 en Cartagena, ahora se prepara para abrir en Medellín.



En diálogo con Portafolio, su director general, Pedro Leandro, revela la disposición de acelerar la expansión.

Para ello, la compañía inicia un modelo de franquicias para que los tenderos transformen sus locales a Ara o para que un emprendedor monte un nuevo negocio.



¿Qué significa llegar a la tienda 1.000?



Para nosotros tiene un significado muy importante primero porque es muy simbólico. Jerónimo Martins tiene 230 años y en ese tiempo solo en Polonia tuvimos una tienda 1.000. Este local también simboliza el compromiso con Colombia.



¿Cómo ha crecido?



En el 2021 abrimos 157 tiendas y anunciamos seguir a ese ritmo, pero cuando divulgamos los resultados del tercer trimestre revisamos y anunciamos entre 230 a 250 tiendas en 2022. La aceptación de la propuesta de valor de Ara nos da las razones para seguir en Colombia.



Generamos 11.500 empleos, pero al cierre del año tendremos 13.000.



¿Qué inversiones han hecho en 2022?



Hasta septiembre cuando abrimos cerca de 86 tiendas invertimos cerca de 90 millones de euros, cerca de $450.000 millones. Ese número debe ser mutiplicado para 230 a 250 puntos.



Ingresamos a Huila y a algunas partes de Bogotá donde no estábamos. Pero en diciembre entraremos en Medellín.



¿Cuál es la perspectiva para el cierre del año?



Solo puedo compartir los datos del tercer trimestre pero el final de año no va a ser muy diferente. Estábamos creciendo casi 70% las ventas, mientras que el crecimiento ‘mismas tiendas’ es más de 40%.



¿Llegará la rentabilidad?



Tenemos una perspectiva de largo plazo. Cumpliremos un decenio en Colombia con un modelo adecuado a las expectativas de las familias colombianas y ese modelo evoluciona de una forma natural para después llevarnos a un retorno de inversión también natural. En Polonia tomamos 12 años. En el país estamos haciendo ese camino, esa rentabilidad va a llegar de forma natural, con base en la eficiencia de procesos, en la productividad, pero manteniendo los precios más atractivos para las familias colombianas.



¿Cómo analiza lo que pasó con Justo & Bueno? ¿Tomaron locales que dejó?



Lo que pasó es malo para el sector de distribución porque trae algo de desconfianza, pero afortunadamente hay otras opciones. El otro impacto ha sido para los proveedores, estuvimos abiertos a recibirlos y como estamos creciendo mucho nos acomodamos a volúmenes que estaban pendientes. Están trabajando con nosotros. Y tenemos integradas cerca de 10 a 15 locales que eran de Justo & Bueno y a fin de año vamos a tener unas 50, van a ser Ara. Seguimos abiertos a hacer contratos y dialogar con otros propietarios.



¿Cuáles son las perspectivas?



Cumpliremos en marzo 10 años en el país, creemos en los productores con los que tenemos alianzas de largo plazo y creemos en los consumidores, para ellos que diseñamos nuestro negocio. El entorno es el normal, de un país democrático que tiene sus instituciones. En la práctica creemos que esas instituciones van a seguir funcionando y lo importante de ese entorno es servir a su población así como nosotros estamos también para atenderla.



¿Cuál ha sido el impacto del aumento de los costos, el dólar y la inflación? ¿Afecta la rentabilidad?



Se retrasa un poco la llegada de la rentabilidad. Los precios de las materias primas se están incrementando, y aunque tenemos un compromiso muy fuerte con los consumidores de incrementar lo mínimo posible los precios. También tenemos en el otro lado a los proveedores que tienen esos aumentos en sus insumos y que en ocasiones deben importar.



¿En qué más trabajan?



A propósito de las tiendas, voy a decir algo que no hemos comentado con nadie. Estamos desarrollando o piloteando un modelo franquicia que puede ser una respuesta para algunos pequeños negocios que se quieren transformar en una Ara en cada barrio. Los colombianos son emprendedores y con esa motivación lo promovemos. Ya están en operación dos en Bogotá y tenemos 10 contratos en Bogotá. También nos permite llegar a algunos barrios donde no tenemos capacidad por la cobertura.



¿Es parte del plan de abrir máximo 250 locales?



No. Es adicional. Hoy existen 10 contratos, tenemos unas decenas más de interesados y vamos a ver si se concretan. Será Ara para el consumidor pero en la tirilla de pago aparecerá el nombre de la empresa de cada emprender.

Constanza Gómez Guasca