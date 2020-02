‘Aranceles a los textiles hay que reemplazarlos rápido’

Fabricato, empresa insignia del sector textil colombiano está cumpliendo un siglo de operaciones. Sin embargo, su celebración coincide con una coyuntura que ha generado incertidumbre luego de que la Corte Constitucional tumbara el establecimiento de aranceles para las importaciones de textiles y confecciones, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.



(Lea: Gobierno presenta borrador de decreto de aranceles a textiles)



Carlos Alberto de Jesús, presidente de la compañía respondió a Portafolio algunas preguntas sobre la conmemoración del centenario de la empresa y los planes cercanos.



¿Qué tanto les afecta la decisión de la Corte de tumbar los aranceles que se habían incluido en el PND?



Nos afectará mucho si no la reemplaza inmediatamente con una nueva medida desde el Poder Ejecutivo, aunque sea para reestablecer parcialmente lo que se tenía contemplado en el PND.



(Lea: Comerciantes, procupados por posible arancel a textiles)



El Gobierno avanza en su plan de revivir los aranceles en los mediante decreto. ¿Qué esperan de esa medida?



Esperamos y pensamos que se va a dar muy pronto, y ojalá contemplando toda la cadena productiva, y no solo los productos confeccionados.



¿Cómo van a celebrar los 100 años de la empresa?



Publicaremos un libro para registrar los primeros 100 años de Fabricato.



¿En qué van las obras del centro comercial Fabricato?



La inauguración está prevista para julio de 2021.



¿Cómo avanza Ciudad Fabricato?

Los primeros apartamentos se entregaron en diciembre del año pasado, de acuerdo al cronograma establecido en el proyecto.



¿Tienen pensado hacer más proyectos de este tipo?



Como consecuencia del proceso de modernización industrial, Fabricato pudo concentrar la producción en una sola planta (lo que hace 6 años se hacía en cuatro plantas). Con el objetivo de generar valor a los activos inmobiliarios liberados en este proceso, se desarrollaron los siguientes proyectos: Ciudad Fabricato, en Bello, cuyo flujo estimado por el aporte del lote para Fabricato es de $79.532 millones entre los años 2020 y 2026 y por el aporte que realizó Fabricato al patrimonio autónomo de locales del centro comercial se estiman ingresos por $3.840 millones anuales desde 2021.



Unidad de apartamentos en Ibagué, desarrollado por la empresa Triada S.A.S., cuyo flujo estimado de ingresos para Fabricato es de $18,434 millones para los próximos 5 años. El Parque Industrial Fabricato en Rionegro, administrado directamente por Fabricato, con ingresos estimados anuales de $7.708 millones. Inmueble de Sibaté, su destino se está evaluando en la Junta Directiva, por haber sido incorporado a la empresa solo en diciembre 2019. El edificio Fabricato, disponible para la venta con un avalúo de $5.394 millones.



En términos financieros, ¿cómo cerró el 2019?



Terminamos con mejores resultados en relación al 2018. Por ser una empresa listada en la Bolsa de Valores de Colombia, solo podemos compartir esa información después de su aprobación en la Asamblea General de Accionistas.



¿Qué estrategias tienen para mejorar las utilidades este año?



El foco sigue siendo aumentar la participación de mercado en los segmentos de mayor valor agregado, conformado por las principales marcas del país y las empresas confeccionistas exportadoras. Seguimos ampliando la línea de productos obtenidos con participación de fibras recuperadas y desarrollando procesos para el beneficiamiento textil con uso reducido de agua. Hoy Fabricato rehúsa el 65% del agua, siendo cero el vertimiento de agua utilizada en el proceso de teñido. Continuaremos el fomento la exportación de productos confeccionados en Colombia.



Gran parte de la estrategia para crecer con rentabilidad se fundamenta en la mejora continua de nuestra condición financiera, para lograr mejores negociaciones con los proveedores, ampliar el portafolio de proveedores, mantener inventario estratégico de material en proceso y establecer parámetros de atención óptimos a nuestros clientes.



¿Cuáles son las proyecciones para 2020?



Por lo mencionado anteriormente, creemos que el año 2020 será mejor que el año 2019.



¿Cuál es la línea de negocio con mejor desempeño?



Somos líderes en el mercado de denim para la exportación y tenemos muy bien posicionada la marca Fabricato para los driles y popelinas para moda y dotación. Igualmente somos líderes en la región en productos textiles para las fuerzas armadas. Por tener una planta industrial diseñada con flexibilidad para intercambiar su producción entre estas líneas de producto, estamos preparados para seguir las tendencias de negocios del mercado.



¿A qué países están exportando?



Fabricato exporta telas directamente a Ecuador, México, Brasil y Perú, entre otros, pero el principal destino de los productos es Estados Unidos, a través de la exportación de prendas confeccionadas en Colombia por nuestros clientes. Las exportaciones representaron el 27% de nuestros negocios el año pasado.



¿Hay algún nuevo mercado en el radar?

Brasil es el desafío. Trabajamos bien durante el año pasado, pero al final los negocios se enfriaron por la fuerte devaluación de la moneda en aquel país.



¿Cómo quiere ver a la empresa al 2030?



Me gustaría ver una empresa con las mismas ganas, o más, que continua desarrollando, investigando, liderando cambios, con buen desempeño financiero. Que siga siendo una empresa con mucho reconocimiento y que continúe generando cambios positivos en la vida de tantas personas y de la sociedad colombiana.