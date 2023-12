Compositor, cantante y emprendedor: Kike Santander presenta ‘app’ de música y salud

La música ha sido parte fundamental en la vida de las personas; por esto, las innovaciones en esta área ya trascienden a niveles médicos y de psicología.



Kike Santander, presidente de Aloharmony, compositor y productor musical, explicó cómo se vincula la música con la salud mental y las aspiraciones con su app. Además, habló del impacto del sector en el mercado colombiano.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Cómo llega a vincular la música con la medicina?



Es un proceso orgánico real que he vivido durante décadas, es el tránsito a través del arte, la ciencia y la introspección. Proviene de más de 40 años de práctica en esos tres campos en paralelo. Llevo ese tiempo en el mundo del autoconocimiento, la meditación, de conocer mejor cómo funciona el ser humano internamente en sus diferentes áreas. Al mismo tiempo llevo igual cantidad de años en el mundo de la música, como compositor y productor, principalmente, y me gradué de médico en 1984 en la Universidad del Valle.

La música afecta al cerebro, el sentimiento y al cuerpo positivamente. Entré en el mundo de la música terapéutica, en paralelo a la música de entretenimiento.



¿Qué herramientas usa?

​

Una son las herramientas psicológicas que son vivenciales. Las otras son musicales que tienen que ver con la música que se sincroniza con el cerebro. Es un tipo específico que tiene sonidos que cambian la velocidad de vibración eléctrica del cerebro. Ahí es donde la música va más allá del entretenimiento y llega a la salud.



Esa es una técnica que desarrollé con mi equipo de expertos, en la cual pudimos combinar la parte terapéutica, con la parte estética, que toca el sentimiento.



¿Cómo funciona su app?

​

Todas esa investigación está en una aplicación que se llama Aloharmony. Es un aplicativo que está disponible en todos los almacenes.



(Vea: Salud de famosa cantante Céline Dion sigue deteriorándose: 'Ya no puede cantar').



Tiene meditaciones, le enseña a las personas a conectarse con el momento presente, a salir del estrés, y estar más centrados en una respiración consciente. Tiene una gran cantidad de herramientas dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas.

Tenemos un programa para caminar y trotar al ritmo de la música, con música original, que tiene seis programas de ejercicio.



¿En qué se está innovando?

​

La tecnología bien utilizada tiene una cantidad de aplicaciones creciente para la mejoría de la calidad de vida en todo sentido. En eficiencia, en facilidad de obtener productos y servicios, y en ese caso concreto.



La tecnología está trayendo grandes herramientas para la salud en todos los campos, en medicina, en diagnósticos, en tratamientos, en la parte de utilizar lo digital y lo electrónico para mejorar la fisiología y la psicología del cuerpo.

(Vea: Luto en la música colombiana: fallece Óscar Agudelo a los 91 años).



Archivo particular

Por eso Aloharmony tiene una cantidad de técnicas y de tecnología detrás, como sonidos terapéuticos que hacen cambiar la velocidad del cerebro, y están sincronizados con arreglos musicales originales.



Eso también es un servicio, es un producto exclusivo de nosotros, que mezcla tecnología, arte y ciencia y psicología.



¿Cómo se accede a la aplicación?

​

Está disponible para Android y iOS. Cualquier persona lo puede bajar y es gratis con acceso a todos los contenidos. Lo único que es opcional de pagar es si se quieren servicios personalizados que tiene un valor mensual de US$9,99 o anual de US$47,99.



(Vea: Spotify ya no se despide de Uruguay: la plataforma mantendrá su operación en el país).



¿Cómo ve el mercado de la música en Colombia?



Los premios Grammy muestran cuánto pesa Colombia internacionalmente, y lo interesante es que el país no ha sido un fenómeno efímero que explotó, sino que hay una generación en aumento con propuestas artísticas de mucho valor, vigentes, modernas y es parte de todo ese proceso que uno ya conoce, que en Colombia pues una energía muy grande, yo fui testigo y casi predije un poco.



Yo preveía una ola fuerte de propuestas musicales, y eso es lo que está pasando. Colombia tiene tanta riqueza de este par de culturas del océano, del Caribe y del Pacífico y del interior, con una amalgama de influencias musicales muy grandes, que da para mucho.



¿Qué impacto tiene hacer música?

​

Cada vez hay más casos de éxito de personas que logran un nivel profesional que les cambia la vida, a ellos y a sus familias. No solamente artistas sino productores, compositores, gente, diseñadores, productores de vídeo, eso es todo un ecosistema que tiene un impacto real.



La parte del entretenimiento tiene cada vez más un impacto en la economía de los países, eso está demostrado, la parte de creatividad tiene un impacto importantísimo económico en los países y por lo tanto en la comunidad.



¿Cómo le fue en el foro Impacta?

​

Compartí con el público mis experiencias a nivel de aprendizajes de la vida, de cómo desempeñarse mejor. De ser más relajado, más enfocado, más conectado con el momento, etc.



(Vea: Taylor Swift, nombrada como la persona del año 2023 por la revista 'Time').



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio