Así puede aprender de negocios mientras ve televisión

Hambre de poder, excesos, arrogancia, amor, la cima del éxito y una vertiginosa caída es lo que encontrará en la serie de Apple TV, ‘WeCrashed’, que cuenta la historia de una de las compañías más valiosas del mundo: WeWork

Ocho capítulos relatan el ascenso y la caída de la empresa, que Adam Neumann, junto a su esposa, Rebekah, lograron valuar hasta en 47 mil millones de dólares en solo una década (2010 -2018), pero que se fue a declive en tan solo un año, tras verse envuelta en escándalos mediáticos por denuncias sobre estafa piramidal y acoso sexual.



El sueño de tener espacios de trabajo más humanos y que unieran a la comunidad, terminó en la intoxicación de poder.



“La serie muestra el costo de convertirse en billonario”, dijo Anne Hathaway, quien interpreta a Rebekah.



Con Jared Leto, en los pies del excéntrico cofundador de WeWork, quien es acusado de estafar a su propia empresa, entre otras, por comprar los derechos de la palabra ‘We’ para que la compañía tuviera que pagarle por poder usarla.



Además de tener sauna en su oficina, un jet privado donde fumaba marihuana, son algunos de los hechos, que los llevó a protagonizar uno de los más grandes escándalos financieros de la década. La serie se basa en el podcast de Wondery: WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork.



Doce años antes de fundar WeWork, Neumann busca salir adelante con varios emprendimientos, entre ellos ropa para bebes con rodilleras, y zapatos de mujer con tacón removible, pero no funcionaron. Con 7 capítulos, la serie de Brian Koppelman y David Levien cuenta el drama detrás la carrera por consolidar Uber en Silicon Valley.

Centrado en su exdirector ejecutivo, Travis Kalanick, la historia muestra las polémicas que llevaron a la destitución unánime del mismo fundador al estar presuntamente envuelto en maltrato laboral, discriminación, corrupción y acoso sexual. Disponible en Amazon Prime Video, Movistar+ y Paramount +.



The Dropout

​

La serie cuenta cómo una empresaria se convirtió en la mujer multimillonaria más joven del mundo, a partir de una idea exaltada, pero que nunca comprobaron si realmente funcionaba, y que la posicionó en la cima de Silicon Valley mientras jugaba con la salud de las personas.



Se trata de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, una compañía enfocada en la biotecnología, que empezó a construir a los 19 años, cuando ideó un dispositivo para analizar la sangre a partir de muestras mínimas. Dispositivo con el que logró ventas anuales de US$72 mil millones en EE.UU., pero, que no usó; en cambio, seguían con las máquinas de análisis tradicionales como comprobó The Wall Street Journal. Disponible en Disney+, ahonda en la codicia y el ego con el que se construyó un imperio.

LEYDI PERDOMO