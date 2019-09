Aterriza en Bogotá el emprendimiento gastronómico ‘Mr. Romano’

Luego de trabajar durante varios años en restaurantes ‘tres estrellas Michelin’ en EE. UU., -reconocimiento que se le da a dichos establecimientos en el que se califica su calidad, creatividad y el cuidado que tienen con los platos que sirven-, una pareja de emprendedores de origen colombiano decidió regresar al país a desarrollar el proyecto que tenían en mente, ‘Mr. romano’.



(Lea: ¿Dónde conseguir recursos para financiar su emprendimiento?)



La pizzería, ubicada en la capital colombiana, a una cuadra del parque de la 93 sobre la carrera 11, abrió sus puertas al público hace casi dos meses.



(Lea: Emprendimientos colombianos que van a la conquista del mercado)

De acuerdo con Víctor Guerra, uno de los dueños del establecimiento, “contamos con una carta que está compuesta de siete pizzas, de las cuales seis son rosa, es decir, a base de tomate y una blanca.



(Lea: ¿Se puede ser disruptivo sin invertir tanto dinero?)



Vale destacar que las albóndigas, que son la entrada, son una composición casi quirúrgica de 27 ingredientes, que le dan un sabor único y diferenciador al resto de albóndigas que hay en el mercado”.



Por su parte, Andrea Pardo, quien también es dueña el restaurante, dijo que en el establecimiento los colombianos y turistas podrán encontrar productos en los que “cada sabor es bien pensado, en el cual la combinación de elementos e ingredientes tiene una razón de ser y en el que el producto final pasa por los más altos estándares de calidad, o si no, no sale al consumidor”.



Esta pareja de esposos, formada en una de las escuelas de gastronomía más importantes del mundo, el Culinary Institute of America en Nueva York, llegó hasta Planeta Rica, municipio de no más de 70.000 habitantes, ubicado en el sur oriente del departamento de Córdoba, para descubrir uno de los ingredientes fundamentales de sus innovadoras recetas: el queso de búfala.





TRABAJO CON INSUMOS COLOMBIANOS



En línea con lo anterior, los empresarios dicen que los ingredientes que componen los platos que han desarrollado, a excepción de los tomates (italianos), son producidos en el país, desde las carnes, hasta la frutas. Todos son adquiridos a empresarios colombianos, luego de un proceso de selección, perfeccionamiento y trabajo mutuo.



“Hemos ido a las fábricas, a los municipios, a hablar con cada uno de los proveedores y eso ha hecho que la relación se consolide, pues, por ejemplo, en cada una de nuestras cartas hay un párrafo dedicado a nuestros proveedores dándole las gracias. Nosotros siempre hablamos de ellos, porque nos gusta que se les reconozca y también les vaya bien”, dice la pareja.



EL PLATO FINAL



Se divide en dos: una es una crema de limón mandarino con panela, fruta de temporada, queso ricotta de búfala, azúcar pulverizada y tomillo; la otra se compone de budino de café con chocolate, crema de búfala por encima, aceite de oliva y sal marina gruesa, ambas, exquisitas experiencias de sensaciones para redondear una gran experiencia de sabores.



Todo, al final, puede acompañarse con una de las cervezas artesanales ‘Mr. romano’, fabricadas exclusiva para el restaurante.



Por último, la pareja apuesta a la creación de sabores diferentes, especiales y, además, ofrecerle a los usuarios nuevas experiencias gastronómicas.