Audi en el ‘top’ de septiembre en ventas ‘premium’

Durante septiembre en el país se vendieron 801 unidades de vehículos premium y Audi logró el primer lugar en matriculas, según las cifras del Runt y el análisis de andemos.



En efecto, la marca de los cuatro aros colocó 280 unidades, seguida de Mercedes Benz con 262 máquinas, BMW con 169 vehículos.

Según Andemos, “las marcas premium siguen siendo las más afectadas por las dificultades de abastecimiento global, en septiembre no crecieron y en el acumulado de los nueve primeros meses caen 7,3%".



En total hasta septiembre se han colocado 7.017 unidades.



De otra parte, el segmento que no para de crecer es el de los vehículos de energías limpias que este año ha colocado 21.579 unidades y reporta un crecimiento del 92,8% según las cifras del Runt.



Los vehículos 100% eléctricos (BEV) crecen a un ritmo del 245,2% y se han colocado este año, hasta septiembre 2.551 unidades.



No han crecido más porque no hay más unidades, coinciden en afirmar los distribuidores de esas máquinas.



En híbridos el ‘rey’ de las ventas es Toyota con 7.501 unidades y un crecimiento del 60,9%.

PORTAFOLIO