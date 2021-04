‘Aún con tributaria, Colombia tendrá riesgos financieros’

Aunque para el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) la reforma tributaria es positiva y necesaria, no será suficiente para eliminar el riesgo de financiamiento en Colombia.



Así lo afirma Sergi Lanau, economista jefe adjunto de IIF, quien apunta que Colombia no tendrá problema para sus estímulos este año, pero no podría asumir más ayudas de emergencia durante el próximo 2022.

¿Cómo ven el proyecto de reforma tributaria?



Más ingresos es una necesidad tanto en Colombia como en muchos otros países, y cortar el gasto hoy es difícil, pues no solo se debe gastar más, sino que algunos de esos aumentos tendrán que ser permanentes. Un mayor crecimiento en 2021 ayudará, pero no es suficiente, por lo que realmente no tiene alternativa.



La reforma como tal es un paso adecuado, pero el detalle de qué impuestos suben y a quien es subjetivo, y ahí hay menos argumentos económicos, depende de la negociación política.



¿Colombia puede cumplir el objetivo de déficit?



Lograr un déficit de 2,5% del PIB en 2022 no es posible, y todo el mundo, incluso el Gobierno, lo sabe. La única solución es una reforma, que no es popular. Colombia puede buscar algunos recortes, pero al apostarle a impulsar la economía a través de política fiscal, se lleva a cabo un apoyo ahora y se pospone el riesgo para más adelante.



Por eso, no es importante si el déficit el año que viene es de 2% o 4%, pero sí lo es que hacia delante pueda llevar a cabo los planes de ajuste a mediano plazo y controlar su situación.



¿Colombia está yendo en contravía con su apoyo?



Muchos países, a diferencia de Colombia, han tomado un enfoque más conservador, y aunque la economía no se haya recuperado, gastarán menos este año. ¿Eso es ideal? No, pero por complicaciones para financiar ese gasto, decidieron cortarlo, lo que supondrá menos problemas con las calificadoras, aunque crecerán menos, lo que no se sabe qué impacto tendrá.



Colombia eligió no correr ese riesgo, pide más prestado y la manera de controlarlo es a través de leyes para dar certidumbre para los próximos años.



¿La tributaria elimina los riesgos de financiación?



La tributaria ayuda mucho, y la reacción ha sido positiva, pero no los elimina, especialmente porque no sabemos cómo quedará. Así que pese a la reforma, seguirá habiendo riesgos de financiamiento y será difícil eliminarlos.



¿Colombia se puede permitir estímulo fiscal en 2021 y también en 2022?



Este año tiene margen, se anunció que el déficit va a crecer, y aunque la reacción es de tasas más altas, no son insostenibles y puede pagarlas, por lo que este año podrá implementar lo que ha anunciado, especialmente gracias a la reforma.



Eso sí, si en 2022 la economía no va bien y sigue necesitando apoyo, se empiezan a encoger las posibilidades de seguir gastando, y eso no se podría financiar.



¿Qué impacto tendrán las elecciones en la ecuación?



Las elecciones complican tomar pasos difíciles y pasar la reforma como se ha propuesto. Además, todos evitarán hablar de recortes en el presupuesto, pues políticamente nadie se lo puede permitir. Esto llevará a un periodo largo de incertidumbre.



No obstante, si no se incrementa la recaudación para cubrir más gasto social, eso derivará en una situación de tensión social que obligará a tomar otro tipo de medidas.



¿Qué esperan para el crecimiento del país?



Para este año esperamos un alza de 5,2%, lo cual es incierto pues dependerá de los rebrotes, pero vemos una recuperación. En 2022, nos decantamos por un 3,5%, y en el mediano plazo Colombia podría crecer entre 3% y 3,2%, lo cual no está nada mal viendo cómo está la región y los emergentes, los cuales están teniendo problemas para crecer como lo hacían antes.



¿La deuda de Colombia es preocupante?



Comparado con la región, no es ni mucho menos de los casos más preocupantes, pues hay otros con grandes complicaciones como Brasil o Argentina. En Colombia la deuda del sector privado no es muy elevada. Y lo que ha pasado es que ha subido mucho y seguirá subiendo este año, pero el país no está en una situación insostenible ni mucho menos. Eso sí, de cara al futuro, si no se hacen ajustes, tendrá menos capacidad en caso de una nueva crisis.



¿Se espera menor flujo de capital hacia Colombia?



La salida de flujos de capital ha sido bastante común entre los emergentes en el primer trimestre, lo que refleja la transición de un último trimestre de euforia con las vacunas y la victoria de Joe Biden, en el que se incrementaron estos recursos.



No obstante, a medida que la recuperación de Estados Unidos es más clara, las tasas de interés a 10 años empiezan a subir, y eso hace que, como ocurrió en el 2013, los flujos hacia emergentes vayan cayendo, pues hay una alternativa que va rindiendo mejor y es más segura (los bonos del Tesoro de EE. UU.), y se fijen menos en países emergentes como Colombia.



Aquí, de hecho, se juntó eso con la noticia de que el déficit iba a crecer, y un periodo en el que no se supo si iba a haber tributaria, por lo que se dio esa salida. Lo que esperamos es que estas inversiones sean volátiles, pero mejorarán sus números frente al 2020. Eso sí, las condiciones son menos holgadas para que los países se endeuden mucho y eleven sus gastos.



¿Ese incremento de tasas es un riesgo grande?



Es un riesgo, pues aunque no creemos que la Fed suba sus tasas, ellos no controlan las de largo plazo, que dependen del crecimiento, y estas ya han llegado hasta 1,7% y alcanzarán el 2%. Si esto ocurre rápido, los inversionistas saldrán de los emergentes, aunque a diferencia de la última crisis, hay factores que ayudan a mitigar ese impacto.



Este será un año de mejora, aunque no del tamaño de lo que se vio en 2011, pues entonces fue todo perfecto, mientras que ahora hay más incertidumbre.