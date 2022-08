El camino para transitar hacia energías limpias, según Vanti

En medio de una discusión nacional sobre la transición energética, Vanti lanzó una serie de servicios que apuntan a este sector. Sin embargo, Rodolfo Anaya, presidente de la compañía, explicó que el país debe hacer este proceso pero sin sacrificar la autosuficiencia energética.

¿Cómo resumiría globalmente las estrategias que están presentando hoy?



Todo el mundo está hablando de transición energética, de autosuficiencia alimentaria, de reducir emisiones. Identificamos que todo parece reducirse en dos cosas: energía eólica y solar. Nosotros pensamos que hay otra forma de aportar en esos propósitos que son reducir la mayor cantidad de emisiones al menor costo. Porque no se trata de reducir emisiones sin tener en cuenta la función de costos.



(Además: Las claves del proyecto que busca prohibir el 'fracking' en el país).



Tenemos mucho que aportar en diferentes segmentos y en ese contexto hay más formas de avanzar. Antes de cambiar una energía por otra lo que tenemos que hacer es lograr que sea más eficiente su uso sin afectar el confort.



¿Qué inversión requirió y por qué decidieron invertir en estas nuevas líneas de negocio no tradicionales?



Las inversiones que realizamos son de $134.000 millones que decidimos hacer por dos motivos. En primer lugar, es un buen negocio, y además lo podemos hacer contribuyendo a los propósitos que como sociedad nos hemos planteado.

Nuestros clientes no tienen actualmente estas soluciones y valoran mucho que seamos los primeros en ofrecerlas en Colombia.



El nuevo Gobierno ha hablado mucho de la transición energética. ¿Qué papel va a

jugar el gas?



La transición no es solamente la sustitución de energía sino la transformación y no hay nada más eficiente que la economía circular. En esto el gas juega un papel muy importante, más que otras energías, por ejemplo con la transformación de residuos en gas metano. El nuevo gobierno tiene unas muy buenas iniciativas e ideas que debemos acompañar, el reto es cómo lo hacemos de forma muy eficiente.



El gobierno ha dicho que quiere avanzar más rápido en la transición energética, sin explorar petróleo, respetando los contratos que ya están y ser además autosuficiente en términos alimentarios. Lo que vemos es que cuando uno combina esa ecuación, es entendible el propósito, pero hay que saberlo poner en práctica, porque mientras se avanza en la transición energética, el gas puede ser un gran contribuyente. Tenemos que asegurar que somos capaces de producir los combustibles que vamos a consumir mientras avanzamos y no tener que importarlos. Este es un avance que no sabemos cuánto nos va a tomar. Lo que no puede pasar es que no lo logremos tan rápido, dejemos de producir combustibles fósiles, los tenemos que usar y tengamos que importarlos.



Nuestra invitación es que hasta que no se avance significativamente en esa idea de transición, que queremos acompañar, no se suspenda la exploración de gas y petróleo, porque nos podemos quedar en la mitad del camino con la necesidad de importar. Tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa y es no importar. El gobierno Duque dejó un índice de reservas más alto y hay un descubrimiento en Uchuva.



¿Qué expectativa tiene en cuanto a las reservas? ¿Le preocupa que no se siga explorando?



Tenemos un muy buen punto de partida de reservas. La ANH y el Ministerio de Minas hicieron una muy buena labor y permitieron que se reactivara la actividad exploratoria.

Las reservas han subido a más de 8 años en gas; hay un proceso exploratorio muy bueno en el piedemonte llanero por parte de Ecopetrol y hay dos exploraciones muy importantes en costa fuera, una de las cuales fue exitosa. Tenemos un proceso exploratorio en marcha y esperamos que sea exitoso.



Hay tiempo para dar la discusión, pero no para esperar la transición. Es sano que el gobierno haga su valoración y lo acompañaremos. Estamos seguros de que es buena idea, pero es bueno seguir explorando para asegurarnos que no tengamos que importar gas en ningún momento.



¿Qué incrementos han habido en el gas?



Toda la economía colombiana se ha visto afectada por el aumento del índice de precios a los productores (IPP). En gas ha sido un poco menor que en energía eléctrica.



¿Cuánto se han incrementado las tarifas?



El año pasado creció un 10% cuando normalmente crecería a un ritmo de 4%. En lo corrido del año va en un 6%, que es similar a la inflación qué ha sido muy alta.



(Lea: Lo que se sabe de los dos yacimientos de gas encontrados 'offshore').



En el alza que ustedes han visto, ¿cuánto pesa el IPP y cuánto la TMR?



Diría que es una relación 60 por dólar y 40 por indexadores en este periodo.



La reforma tributaria presenta un impuesto al carbono que incluye al gas. ¿Cómo evalúan esta propuesta del gobierno?



Este es un impuesto que tuvo una primera incursión en la tributaria pasada y se quedó corto. Este pretende gravar los energéticos más contaminantes, como el carbón que no había quedado gravado antes.



En el gas es en algunos usos. Consideramos que hay un equilibrio porque se grava a los combustibles en la proporción de contaminación. Lo que no puede pasar es que graven al gas y no a un sustituto que genere mayor contaminación, como era el caso del carbón.



Se incluye en refinación y petroquímica…



La petroquímica es una industria necesaria si se quiere ser autosuficiente alimentariamente, porque se debe producir abono y fertilizantes. Pero si son proporciones adecuadas no hay problema.



Daniela Morales Soler