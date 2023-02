Mercado de las avestruces en el país parecía rentable, ¿qué pasó?

Los avestruces, que son originarios de África y Medio Oriente, que miden hasta 3 metros de altura y pueden llegar a pesar hasta 180 kilos, no vuelan pero sí corren y, tal vez, los inversionistas colombianos apostaron en la velocidad de lo que parecía un negocio rentable y muy prometedor hace 25 años.



Pero, la pandemia “nos afectó fuertemente y por poco nos aniquila. Fue necesario y doloroso sacrificar 100 avestruces para que cerca de 50 de los mejores reproductores sobrevivieran y, así, con esta semilla, volver a empezar”, revela a Portafolio, Luis Alejandro Pacanchique Barrera, gerente de Avestruces Latinoamérica.



La empresa funciona desde hace 13 años y cuenta con una granja de zoocría y un parque temático en el municipio de Puerto López, Meta.



“La granja produce animales para comercializar algunos productos en el parque temático, creado hace ocho años y que recibe, en promedio, unos 5.000 visitantes por semestre”, explica Pacanchique.



También existen granjas de avestruces en las afueras de Villa de Leyva (Boyacá), donde vivían y se reproducían unas 120 aves antes de la pandemia e, igualmente, funcionaba otra, Las Mercedes, en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).



Nimajay Criadores de Avestruz SAS, fundada en 2004, con sede principal en Cali, también explotaba este comercio. Sus más recientes estados financieros reportaron “aumentos de ingresos netos de 44,29% en 2020 pero su activo total tuvo un crecimiento negativo de 5,4%”, según la plataforma oficial de la empresa.



En Cundinamarca y Valle del Cauca se encuentran los principales criaderos de avestruces en Colombia y algunos continuarán, pese a las dificultades.



“Contamos con 46 aves y estamos reiniciando el proceso de incubación pos-pandemia donde se proyecta sacar 32 nuevos polluelos”, sostiene Pacanchique.

La venta de los huevos de avestruz se sigue promoviendo desde algunos de los criaderos afectados como Las Mercedes.



Un huevo puede alimentar hasta 12 personas. Pesa entre uno y dos kilos, equivale a unos 24 huevos de gallina y tiene el mismo o mejor sabor, dijo Julio Romero, criador colombiano de avestruces en el programa Finca de hoy el mes pasado.



“Acércate y aprende todo sobre los avestruces en la Granja de Avestruces en las afueras de Villa de Leyva, que alberga a más de 120 aves”, se anuncia en el portal turístico Viator, una empresa de Tripadvisor, como uno de los programas turísticos para 2023.



Portafolio buscó y envió una serie de preguntas a Alberto Ochoa, gerente encargado de esa Granja pero no recibió respuesta.



Hasta antes de la pandemia, el consumo y rentabilidad de los productos provenientes del avestruz eran buenos y así lo reportaron a los medios locales los propietarios de Las Mercedes y Nimajay.

Mercado de avestruces Archivo EL TIEMPO

“Económicamente, la carne es rentable en Colombia. Salimos en 2014 en Cencosud y Carulla -primero en el área gourmet- y el kilo se vende a $50.000. Siempre ha sido al mismo precio, nunca ha bajado”, dijo Eduardo Rodríguez, fundador de Las Mercedes, en una entrevista antes de la pandemia.



Inicios

Rodríguez Rozo y dos socios fueron los pioneros del negocio. Importaron 148 avestruces reproductores en 1998 y en 2001 constituyeron la Asociación Avestruces de Colombia, que se disolvió una década después.



Inicialmente el negocio parecía muy prometedor. Las ventajas eran muchas. Entre otras, la carne roja y blanda del avestruz garantizaba el consumo: muy rica en calcio, hierro y proteínas. Más baja en grasa, colesterol y sodio que la de ternera y el pollo y con una concentración similar de aminoácidos.



El avestruz no tiene pechuga pero la parte más nutritiva de su carne se encuentra en sus patas y dorso. Además, el costo de crianza es bajo y a la edad de un año con un peso de 105 kilos, es apto para el sacrificio y el consumo, según expertos.



El de los avestruces también se perfilaba como un buen negocio, según ellos, porque una hectárea es suficiente para manejar 200 aves mientras que, en la ganadería, sólo sirve para manejar una res.



Igualmente, se pensó en los múltiples usos de las cáscaras de los huevos de avestruz, que se utilizan para elaborar artesanías y en los de su cuero, que se emplea en la fabricación de carteras, billeteras y zapatos.



Pero, en la actualidad Pacanchique afirma que “el comercio del avestruz no es rentable en Colombia debido a la rigurosidad de la legislación ambiental y porque el nuestro es el único país del mundo que no considera el avestruz como especie doméstica”.



La Federación Nacional de Avicultores de Colombia; Fenavi, no los representa, aunque para la Organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, los avestruces son “aves de corral”, y especies domesticadas que pueden criarse por sus huevos, carne y/o plumas.



“El término ‘aves de corral’ abarca una amplia gama de aves, desde las razas autóctonas y comerciales de pollos hasta los patos criollos, las ánades reales, los pavos, las pintadas, los gansos, las codornices, las palomas, las avestruces y los faisanes”, explica la FAO.

Aunque en todo el mundo se crían aves de corral, los pollos son las que más se reproducen, aunque el número de patos es mayor en Asia y el de pavos en América del Norte, Europa y Asia. “África y Asia encabezan la producción de pintadas y gansos”, sostiene.



Pero, precisa que “los pollos, patos, pintadas, gansos y pavos se pueden encontrar en todo tipo de sistemas avícolas, tanto grandes como pequeños, pero que los faisanes, codornices y avestruces se encuentran casi que exclusivamente en sistemas a gran escala”.



Existen tres subespecies de avestruz: de cuello, rojo, azul y negro. Las dos últimas son los más utilizadas por su productividad y manejo pero la primera la menos empleada por su agresividad.

GLORIA HELENA REY