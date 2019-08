‘Avianca avanza en su plan de recuperación según lo previsto’

A las puertas de cumplir 100 años de operación, Avianca Holdings se encuentra inmersa en uno de los momentos más complicados de su historia. Las deudas, que según su último informe financiero con corte al 30 de junio superan los US$5.000 millones, serían la razón principal.



Y a este panorama también se suma el cierre de 25 rutas en lo corrido del 2019, así como la disputa jurídica que se está librando en Nueva York entre sus accionistas, en la que por un lado está United Arlines y, por el otro, Germán Efromovich, quien a pesar de haber salido de la junta directiva, sigue siendo el socio mayoritario.



Sin embargo, ayer, durante una presentación a medios de comunicación en Bogotá, los nuevos directivos de la compañía aseguraron que la empresa está saliendo a flote y que no están quebrados ni han entrado a ningún proceso de insolvencia, pese a la información que circuló en redes sociales el pasado martes.



Así mismo, Anko Van Der Werff, CEO de la firma, y Adrian Neuhauser, CFO de la misma, destacaron que se está avanzando conforme a lo planeado en la ejecución del plan ‘Avianca 2021’, el cual incluye la simplificación de la flota y de las rutas, el reperfilamiento de la deuda, la desinversión en negocios no estratégicos y el mejor posicionamiento frente a los clientes.



‘INTERCAMBIO DE BONOS VA POR BUEN CAMINO’

Como prioridad en el plan para reperfilar sus deudas, la compañía lanzó hace dos semanas una oferta de intercambio de bonos por US$550 millones que se vencen en el 2020, por otros con plazo a mayo del 2023.



Según Neuhauser, ya se superó el umbral del 50% y “estamos confiados en que vamos a tener una participación muy alta” hasta el 11 de septiembre, fecha de cierre del proceso.



Este punto es especialmente importante porque del éxito de esta iniciativa depende que United Airlines y Kingsland hagan un aporte de capital por US$250 millones, con lo cual, además, podrían pagarle a los tenedores de bonos que no se unan al intercambio.

Por otro lado, Neuhauser aseguró que la caja con la que cuenta la empresa actualmente es de US$350 millones.





CONTINUARÁN EN EL MERCADO DE CAPITALES



El pasado martes las acciones de Avianca experimentaron una de las caídas más significativas, al haberse desvalorizado 15%.



Esto sucedió luego de que se conociera un video de Roberto Kriete, presidente de la junta directiva, en el que decía que la empresa estaba quebrada y no estaba respondiendo con sus obligaciones.



Luego de que la firma desmintiera esas declaraciones, los títulos tuvieron una leve recuperación y ayer cerraron a $1.140, 0,88% por encima de la jornada anterior.



Neuhauser aseguró que continuarán listados en la Bolsa de Colombia y de Nueva York, pese a la caída que han tenido estos títulos en los últimos meses. “Creemos que cumplida la etapa de reestructuración de la deuda, esto nos dará acceso a fuentes de financiamiento”, dijo.



RUTAS: ENTRE POSIBLES CIERRES Y NUEVOS PAÍSES



Este año se han dejado de operar 25 rutas, entre vuelos domésticos e internacionales y, según los directivos, no se descartan nuevos cierres -sobre todo en Perú-, dado que continúan evaluando ajustes en su plan de simplificación de la red de rutas.

No obstante, Van Der Werff señaló que “dejar de volar los trayectos que no son rentables no significa que vamos a dejar de crecer”.



El ejecutivo destacó que la estrategia se enfocará en fortalecer el ‘hub’ de El Dorado en Bogotá, sobre todo en cuanto a rutas internacionales.



De hecho mencionó que uno de los trayectos que le parecen más atractivas sería conectando de manera directa a Bogotá con Canadá.

“También estaríamos mirando opciones hacia El Salvador y Ecuador”, concluyó Van Der Werff

MENOS AVIONES CON MÁS ASIENTOS



Este año Avianca vendió 29 aviones y espera salir de otros diez, de la familia Embrear, los cuales se están negociado.



Así mismo, están estudiando ‘densificar’ o poner más asientos en la flota con la que se quedarán (158 al cierre del 2019). “Esto ayudaría a simplificar la operación, ya que los aeropuertos están cada vez más congestionados”.



Además, empezarán a manejar servicios ‘a la medida’, pagando por lo que se utiliza, de manera similar a las low cost, pero sin dejar de ser premium.



ALIANZA CON UNITED Y COPA SIGUE EN PIE



Los directivos aseguraron que el joint venture que se había anunciado con United Airlines y Copa se materializará en el futuro, ya que esta alianza se negoció de manera independiente y en un momento anterior a lo sucedido con el incumplimiento del prestamos por parte de BRW, de Germán Efromovich.



“Esto no significa que la marca Avianca vaya a desaparecer, es solo una alianza estratégica para ampliar nuestra presencia en Estados Unidos y otras latitudes”, aclaró Van Der Werff.