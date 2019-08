Avianca: parte de tranquilidad frente a sus malos resultados

Pese a que las cifras de Avianca Holdings en el segundo trimestre del año han despertado nerviosismo entre sus accionistas, la aerolínea señala que están avanzando con velocidad en la ejecución del plan de reperfilamiento de la deuda y la simplificación operativa. Adrian Neuhauser, vicepresidente financiero de la compañía aérea, habló con Portafolio.



Lea: (Pérdidas de Avianca aumentaron 1.389% en el primer semestre de 2019)

¿Cómo están las cifras de Avianca?



En los libros los números aún van mal, por eso impusimos el plan que impusimos, pero pensamos que estas medidas nos sirven para limpiar el balance, para avanzar en la ejecución de la estrategia de reperfilamiento de la deuda, en la venta de algunos aviones, que a pesar de que los teníamos valorados en más de lo que los vendimos, salir de ellos nos generó caja y eso es positivo.



A pesar de todo estamos muy contentos porque ya lanzamos el intercambio de los bonos y las conversaciones con los acreedores han sido positivas. Estamos muy enfocados en terminar la reestructuración del balance y poder enfocarnos en darle la vuelta al tema operativo.



Aún así es indudable que hay nerviosismo sobre las posibilidades de Avianca porque técnicamente están en default. Entonces ¿cómo enviar un mensaje de confianza sobre la perspectiva de la aerolínea?

​

Estamos en default, el default está declarado. Sin embargo, las conversaciones con todos los acreedores son positivas y señal de eso es que lanzamos el intercambio del bono ayer; que tenemos el apoyo de Kingsland y United Airlines para seguir avanzando y que en el fondo todo se está dando de acuerdo al plan que habíamos propuesto.



Obviamente no es un plan que tomamos en medio de una situación compleja, pero la estamos abordando proactivamente y de manera muy calmada con los acreedores, y ellos han reaccionado de la misma manera.



¿Qué realidad espera ver en tres meses?

​

Espero tener cerrado el plan de reperfilamiento, que significa que las deudas que hemos diferido ya hayan sido acordadas y diferidas, ya no unilateralmente, sino de manera consensuada con los acreedores. Espero tener el bono ya intercambiado y por lo tanto listo para extender, y es mi esperanza que hayamos llegado a un acuerdo con Kingsland y United Airlines para que hayan hecho su inversión.



¿Operacionalmente eso en qué se va a traducir?

​

El tema de la crisis de caja no ha afectado en nada las operaciones de la aerolínea, es algo que nos ha redoblado el esfuerzo por generar eficiencia rápidamente y poner en línea el pie operativo correcto con agilidad, por eso hicimos énfasis en estar sacando capacidad, en estar reenfocando los vuelos en el hub de Bogotá y en poder generar sinergia de ingresos y de costos desde el hub.



No debería haber impacto para los pasajeros. De hecho nuestras operaciones hoy en día están mejor que antes de la presente crisis.



Estamos con el mejor entire performance de Colombia otra vez, después de haber caído significativamente. Además, ahora hay un enfoque crítico y hemos estado muy disciplinados en mantener al equipo operativo enfocado en sus labores y en dejar que el equipo financiero se concentre en el reperfilamiento y en salir del tema de la caja.



¿Qué tan críticos son los próximos días?



Creemos firmemente que el intercambio del bono va a ser exitoso.



Esto va a estar separado en dos tandas, hay un periodo de diez días hábiles acelerado donde la gente recibe par por par, es decir que reciben 100 centavos de dólar por cada 100 centavos de dólar de bonos que intercambian.



El segundo periodo de 10 días ya es de 95 centavos de dólar por cada 100 centavos de dólar, eso incentiva a todo el mundo a entrar al principio, por lo tanto creemos que en los próximos diez días hábiles, o sea alrededor de 16 días calendario, vamos a tener mucha visibilidad en la participación del intercambio.



Adicionalmente, el feedback que hemos recibido es que el proceso va a ser muy positivo, y eso es uno de los pasos más importantes en el proceso de reperfilamiento porque no es como el caso de las deudas de los aviones, por ejemplo, en el que nos tenemos que sentar para negociar.



En este caso (con los bonos) es distinto porque son transacciones en el mercado de capitales y necesita que acreedores individuales con los cuales no tenemos diálogo directo, participen. Pero estamos convencidos de que vamos a tener gran participación.

De nuevo, el feedback ha sido positivo, el bono ha reaccionado positivamente, entonces la respuesta a cuál va a ser el tema crítico de los próximos diez o quince días, es todo este proceso.



¿En términos de otros proveedores han encontrado obstáculos?

​

No hemos encontrado ni uno solo que nos sorprenda. Estas conversaciones, a pesar de que nunca son fáciles, se están teniendo en un ambiente muy constructivo.