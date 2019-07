Axalta, con la combinación de negocios y educación

Esta semana concluye un capítulo del programa de formación para pintores de vehículos que adelanta la multinacional Axalta y que ya ha formado 3.000 técnicos en el tema y espera cerrar el año con 4.000 personas capacitadas.



Según lo explica Ricardo Abisambra, gerente de Axalta Coating System, lo que pretenden es que las personas que repintan los vehículos tengan acceso a tecnologías recientes y al conocimiento que acumula la compañía, de más de 150 años, para que puedan ofrecer mejores resultados a sus clientes.



(Axalta Colombia estudia el montaje de otra planta).

“Nosotros producimos y vendemos recubrimientos, pero más allá de eso, nos interesa que se profesionalice la labor. Nuestros productos son ambientalmente amigables y les dan garantías a los pintores y clientes finales, y para ello los pintores deben tener acceso al conocimiento y a la tecnología”.



De hecho, ahora la formación que imparte Axalta no solo es gratis, sino que hicieron un carro taller que va hasta los pequeños talleres a dictar las clases para que las personas no tengan que desplazarse. Al final del curso, los capacitados son certificados por la compañía y tienen una alianza con el Sena, para que estos pintores hagan la práctica en la entidad y reciban también esa certificación.



Este programa, que ya cumple cinco años, se ha convertido en un aliado para el sector y de los clientes finales, en un mercado, el de pinturas, que mueve cerca de 32 millones de dólares al año en el país.



PLANTA



Axalta tiene una planta de producción en la zona industrial de Mamonal, en Cartagena, con una capacidad para producir 3.000 toneladas año y allí son especializados en recubrimientos para petróleo y gas.



Según Abisambra, este año, la compañía viene registrando un buen balance, pues buena parte de la producción local se exporta a Sur y Centro América.



Sin embargo, con los precios del petróleo que lograron estabilidad en un nivel adecuado, las grandes compañías están reactivando proyectos de petróleo y gas y esto ha hecho que tanto en Colombia como en la región, hayan aumentado las ventas.



El directivo señala que la situación de la economía local se esta reactivando y a la compañía le va bien, pues al ser proveedores de la industria de vehículos nuevos y de los talleres de repintado, en cualquier escenario, la empresa repunta.



“Hoy, la planta opera a una capacidad que oscila entre el 65 y el 70 por ciento, y vemos un repunte interesante en las demanda de producto de las naciones centroamericanas y Brasil”, agregó.



En el negocio de pinturas para vehículos la marca Axalta tiene una participación de entre el 25 y el 28 por ciento en repintado, en concesionarios y en grandes talleres independientes tienen un 14 por ciento de participación.



En los pequeños talleres están entrando, comenta, Ricardo Abisambra, y agrega que buscan abrir más mercado pues no tenían gran presencia en ese nicho.



Hoy en día, para la marca, los denominados talleres de barrio son un jugador importante y buscan estar más cerca de ellos.

