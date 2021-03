Banca de inversión valorará a ISA en la oferta de Ecopetrol

Archivo particular

Un nuevo paso dará en los próximos días el proceso de venta de ISA por parte del Gobierno Nacional. El Ministerio de Hacienda escogerá la banca de inversión que, de manera independiente, entrará a valorar a ISA en la oferta que realizó Ecopetrol por la transportadora de energía.



Una vez sea designada, tanto los equipos técnicos de la citada cartera, como los de la petrolera, se reunirán con los de esta banca de inversión para mirar en detalle la propuesta de la Ecopetrol, con lo que se definirá si es viable la transacción.



Si las partes logran un acuerdo, antes del 30 de junio (fecha límite del proceso), se firmaría el convenio interadministrativo de cierre.



Tanto Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, como Bernardo Vargas, presidente de ISA, respondieron a varios interrogantes sobre el tema.



Mientras que para esté último la petrolera tiene claro que en su plan de negocios en muy importante la operación de ISA, para el segundo, la entrada en el negocio de transmisión de energía llevará a la compañía al mismo nivel de otras multinacionales petroleras que ya optaron por recorrer este camino.

“Resiliencia frente a cambios en precio del crudo”, Felipe Bayón, presidente Ecopetrol.

‘MÁS GANANCIA AL NEGOCIO’



¿Qué le aportará ISA a los negocios de Ecopetrol?



ISA le aporta al Grupo Ecopetrol más resiliencia frente a los cambios del precio del petróleo, además de ser una empresa bien manejada, con excelentes resultados financieros y operativos, y con bajas emisiones de carbono, un tema clave en nuestro compromiso de descarbonización.



ISA mantendría su gobierno corporativo y su plan de negocios y estrategia como la ha definido.



¿Cómo se sincronizarán las tareas con ISA?



La eventual adquisición de esta participación responde al interés estratégico de Ecopetrol de incursionar en nuevos negocios alineados con las oportunidades de electrificación y descarbonización que dicta la transición energética, y que a su vez apalancan el crecimiento rentable del Grupo y mejoren su perfil de riesgo. Así mismo, habrá una independencia entre las dos empresas. Se respetará y mantendrá el talento humano, el gobierno corporativo y la autonomía administrativa.



¿Por qué la apuesta de Ecopetrol por ISA?



La participación en ISA permitiría a los accionistas de Ecopetrol conseguir una posición en una empresa sólida, establecida y relevante en la transmisión en un sector estratégico para la transición energética, con un portafolio de clase mundial, un equipo de liderazgo de primer nivel, y un comprobado gobierno corporativo.



Así, la compañía se posicionaría, a través de una sola operación, en un eslabón clave del negocio eléctrico, con claras perspectivas de crecimiento futuro. Se incorporaría además a nuestro portafolio un área con características similares a los segmentos de infraestructura petrolera en los que Ecopetrol ya participa.



La venta de InterNexa, ¿cómo la analizan en Ecopetrol?



De concretarse la operación y cerrar la venta de ISA, le permitiría a la compañía concentrarse en los negocios de transmisión de energía e infraestructura vial. Ambos le traerían enormes beneficios a Ecopetrol como organización. Es normal que las grandes empresas roten el portafolio, que vendan algunos activos y compren en otros.



¿Cuáles son las inversiones de Ecopetrol en el 2021?



Tenemos destinados US$13.500 millones de inversión, principalmente en Colombia, asegurando la asignación de capital a la incorporación de los recursos y reservas más competitivos en el nuevo entorno de precios, y al avance rentable en la transición energética.



“No hemos calificado el negocio de Ecopetrol”, Bernardo Vargas, presidente de ISA.

'EN ESTA VENTA, ISA ES PASIVO’



¿Qué le aportará Ecopetrol a los negocios de ISA?



Ellos están muy contentos porque van a adquirir una compañía, como lo es ISA, que les va a aportar mucho valor a su quehacer organizacional. Los análisis que realizarán sobre la manera de sincronizar los dos negocios, y cómo beneficiarán a ambas empresas, son temas que se irán discutiendo a lo largo del proceso en el presente año.



¿Cómo se sincronizarán las tareas con Ecopetrol?



En este negocio, ISA es un agente privado y pasivo. Acompañaremos al Ministerio de Hacienda con la información que necesite el potencial comprador. Proporcionaremos todos los datos requeridos para que puedan desarrollar los cálculos financieros para este proceso. Nuestra preocupación, que ha sido acogida por el Gobierno Nacional y por el Grupo Ecopetrol, es entender que el valor de ISA depende de nuestra gente, nuestro gobierno corporativo y autonomía administrativa. Y estos tres principios se han comprometido con mantenerlos.



¿Cómo califica la operación?



No hemos entrado a calificar los detalles del negocio del Grupo Ecopetrol con el Gobierno Nacional para la adquisición del 51,4% que posee la Nación en el Grupo ISA. Salvo por el hecho de que la petrolera tiene claro que en su plan de negocios en muy importante la operación. Además, quieren proteger el gobierno corporativo de ISA, así como la autonomía operacional a futuro.



¿La venta de InterNexa tiene que ver con la transacción de Ecopetrol?



La decisión de la venta de InterNexa no tiene nada que ver con el proceso con el Grupo Ecopetrol. Esta operación es producto de nuestra obligación de gestionar de la mejor manera nuestro portafolio. Fue más de un año de trabajo analizando las opciones de inversión que tenemos en el Grupo y que más nos convienen para el beneficio de los accionistas. Es producto de un estudio técnico sobre el desarrollo del sector de las TICs a nivel global. Los recursos serán reinvertidos. El valor de la transacción todavía no es público.



¿Cuáles son las inversiones de ISA para el 2021?



En el plan de inversiones de la compañía al 2030 se contempla un gasto total de US$12.500 millones, de los cuales US$3.657 millones están comprometidos entre 2020 y 2024. En el 2019, los recursos destinados fueron de $2,6 billones (US$784 millones).