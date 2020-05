Banco de Bogotá firma compraventa de Multi Financial Group

Archivo particular

La Junta Directiva del Banco de Bogotá informó este martes que su filial en Panamá suscribió el contrato modificado de compraventa de hasta el 100 % del capital social de Multi Financial Group (MFG), por lo que pagará cerca de un 40 % menos por la adquisición de la matriz del Multibank.

El Grupo Aval, del que hace parte el Banco de Bogotá y es el principal conglomerado financiero de Colombia, señaló que "a la fecha de cierre inicialmente pactada por las partes en el contrato de compraventa el vendedor no logró cumplir oportunamente las condiciones a su cargo".



"Por lo tanto, de común acuerdo se modificaron algunas condiciones del contrato, incluyendo una extensión de un mes a la fecha de cierre, un fortalecimiento al balance del Multibank y una reducción de casi el 40 % al precio", agregó.



Según el conglomerado -que en Colombia posee los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas, así como el fondo de pensiones Porvenir y la corporación financiera Corficolombiana- "el nuevo precio refleja las condiciones actuales de los mercados de capitales", por lo que "continuó considerando muy valioso el activo y se mantuvo el negocio".



La recomendación del Banco de Bogotá a su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá para la modificación del contrato se dio después de que no se cumplieran las condiciones requeridas para el cierre de la transacción en abril pasado, el cual ahora se espera que se lleve a cabo a finales de mayo.



Según un comunicado de la Junta Directiva del Banco de Bogotá, la reducción "del precio acordado en un 39 %" pasó de representar "1,3 veces el valor patrimonial total de MFG" a aproximadamente "0,85 veces" el valor estimado a la fecha de cierre.



Con el anuncio de hoy, Multi Financial Group entrará a formar parte de las inversiones que el Banco de Bogotá ha adquirido por intermedio de Leasing Bogotá S.A. Panamá en la región, en donde ya participa a través de BAC Credomatic.



UN PASO MÁS PARA LA EXPANSIÓN REGIONAL



En octubre del año pasado el Grupo Aval anunció el acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de MFG en Panamá.



"Para Grupo Aval y Banco de Bogotá esta transacción representa un importante paso en el desarrollo de su estrategia de regionalización", señalo la entidad en ese momento.



El grupo colombiano destacó que al pasado 30 de junio MFG arrojaba un beneficio de 60 millones de dólares y que la operación añadirá más de 100.000 nuevos clientes al Banco de Bogotá.



El presidente del conglomerado, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, manifestó entonces que "con la consolidación de este acuerdo, Aval fortalecerá su posición de liderazgo en Centroamérica y se convertirá en el segundo jugador más grande en Panamá por tamaño de activos".



BAC Credomatic contaba a marzo de 2020 con 16.600 millones de dólares de cartera; 17.700 millones de dólares de depósitos y 3.000 millones de dólares de patrimonio. Por su parte, MFG tenía en la misma fecha 3.400 millones de dólares de cartera; 2.800 millones de dólares de depósitos y 576 millones de dólares de patrimonio.



EFE