Bogotá se consolida como plataforma de oportunidades en América Latina

Durante los últimos cinco años Bogotá ha experimentado un importante éxito empresarial.



De acuerdo con Invest in Bogotá, desde 2018 "la región ha recibido 720 proyectos de inversión extranjera nueva y de expansión, que representan la llegada de más de 9.800 millones de dólares a la ciudad y se estima que han creado alrededor de 80.000 empleos directos".



En este sentido los sectores más atractivos de la ciudad para invertir son la tecnología y la tercerización de servicios, debido a "la calidad del talento humano, los avances en bilingüismo, así como la posición estratégica de Bogotá", afirma la compañía.



Otros sectores destacados serían Industrias creativas, servicios financieros, servicios de salud e infraestructura inteligente.



En cuanto al emprendimiento, la firma revela que Bogotá "ha movilizado 144 rondas de inversión, que representan más de USD 1.700 millones".



Además, Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogota, confirma que: "Uno de cada tres proyectos de inversión extranjera que llegan a la ciudad son acompañados por Invest in Bogota. En los últimos 5 años la Corporación ha respaldado 208 proyectos, generando inversiones estimadas por más de 1.500 millones de dólares y propiciando la creación de más de 41.700 empleos de calidad, reafirmando a Bogotá como una plataforma de oportunidades y crecimiento en Latinoamérica".



"La llegada de inversión extranjera ha permitido transferir tecnología, conocimiento y sostenibilidad al tejido productivo local, así como encadenarlo en los mercados globales de comercio” concluye Muñoz,



