‘Bogotá representaba el 40% de las ventas y hoy es el 10%’

Con sus 27 hoteles ya en operación, donde se emplea a un total de 1.350 personas, Hoteles Estelar inicia este 2021 con la mira puesta en el turismo nacional. Además, Miguel Diez, presidente de la cadena, dice que el sector debe unirse y seguirle apostando a la actividad.



(Lea: Vuelve preocupación en el sector turismo por requisito de prueba PCR)

¿Cómo arranca Hoteles Estelar este 2021?



A la fecha ya tenemos la totalidad de los hoteles abiertos, con la excepción puntual del Suites Jones en Bogotá. Esta es una ciudad donde el 90% de nuestros viajeros son corporativos, y lo usual es que en los meses de diciembre y enero baje mucho la afluencia. Entonces nosotros acostumbrábamos, no solo en 2020, sino en años previos también, cerrar uno de los 5 hoteles de la capital para concentrar la demanda en los otros.



¿En cuánto cerró la ocupación en 2020 y que esperan para 2021?



La ocupación acumulada que tuvimos en el 2019 fue 60,3%, la del 2020 va a ser 32,8% y lo que esperamos para esta año es un 36,1%. Como se ve, en 2020 la disminución fue casi del 50% y aunque debemos considerarnos afortunados porque ya nos estamos recuperando, todavía las cifras distan mucho de años previos.



¿Cuáles son esos destinos más visitados?



La ciudades con mejor comportamiento son las cercanas a Bogotá como Paipa, que ha tenido una ocupación muy superior al 60% durante todos estos meses; a la que le siguen Ibagué y Villavicencio.



Santa Marta también se encuentra en los primeros lugares y después están Cali, Medellín y Barranquilla.



La ocupación más baja de todo el país es la de Bogotá. Y esta ciudad significaba fácilmente un 40% de las ventas a nacionales y hoy no pasa del 10%. Y si la situación es complicada, con la cuarentena aún más.



¿El turismo de cercanías es una tendencia?



Así es. Además de los destinos cercanos a Bogotá, otros como Santa Marta, que se convierten en destinos terrestres para casos como el de los Santanderes también están teniendo muy buena respuesta. Y esto viene sucediendo también en otros hoteles que no son de la cadena.



¿Cómo ve el 2021 para el sector y para la cadena?



Este es un año donde todos los actores del turismo tenemos que trabajar unidos y fomentar que la gente viaje por Colombia. Tenemos que seguir pensando que este es un sector fuerte, que tiene un gran futuro y al cual debemos apostarle.



Con respecto a la disminución que tuvimos, las expectativas para este 2021 son crecer en 34%. Eso significa un esfuerzo gigantesco, en donde buscamos que, si no podemos crecer tanto en habitaciones, lo haremos en otros servicios que están teniendo una fortaleza grande como el de coworking o de restaurantes.



¿Qué considera como lo más relevante de la ley de turismo?



Yo creo que la eliminación del IVA temporal por este año. Porque para una compañía en muchas ocasiones el IVA es un descontable, pero para la persona natural es un costo. Entonces pensar que vamos a tener una disminución de ese 19% fomenta el turismo a nivel nacional. Es que una cuenta de un hotel promedio puede costar $200.000 y con esto la persona se está ahorrando de entrada $40.000 o $38.000.



¿Y con respecto al punto de la formalización?



Nosotros como gremio afortunadamente hemos sido oídos por el Gobierno, el Viceministerio ha hecho un trabajo importante para presionar la formalización. Airbnb, Homeaway, o todas estas personas que arriendan apartamentos por días eran una competencia irregular, que no pagaban impuestos, no pagaba a los empleados formales, ni tampoco los parafiscales. Entonces es un punto a favor que todos estemos en el mismo punto de partida y ahí sí compitamos en las mismas condiciones.



¿Cómo les ha ido con el servicio de ‘coworking’?



La gente ahora está pensando que los hoteles no son sólo para dormir. Hay mucho viajero que está yendo a la ciudades de viaje de negocios y necesita recibir a muchas personas y el coworking en los hoteles le permite a la persona atender esta necesidad. Y funciona también para las personas de la misma ciudad que quieren cambiar su ambiente. Los hoteles hemos ido migrando y adaptándonos a estas nuevas necesidades.



¿Ya funcionan todos los espacios en los hoteles?



Uno de los puntos en los cuales trabajamos fue en los protocolos de bioseguridad, donde incluimos el sello colombiano y un sello internacional que se llama ‘Save Guard’ auditado por Bureau Veritas. Al principio sólo ofrecíamos habitaciones y restaurante; luego incorporamos spas, piscinas y gimnasios; y hoy ya tenemos todo habilitado.