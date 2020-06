Cae el gasto de marroquinería y calzado en últimos meses

Aunque hacen parte de las actividades que primero iniciaron con su reactivación, el calzado y la marroquinería también se encuentran golpeados por la pandemia. Esta canasta decreció alrededor de 45% en abril y 38% en mayo.



“El balance del sector es negativo. Presentamos decrecimientos en los índices de producción y ventas del calzado, y esto tiene que ver con que hoy no es un artículo que sea esencial en los hogares”, resalta Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de Inexmoda.



Esta empresa, precisamente, junto con las firmas Raddar y Sectorial realizaron a través del Observatorio de Moda una investigación en la que mostraron que durante los tres primeros meses del año el calzado tuvo una variación negativa tanto en la producción (-12,6%), como en las ventas (-6,3%) con respecto al mismo periodo de 2019.



Asimismo, entre enero y marzo las exportaciones de estos productos tuvieron una caída del 7,1% dejado un saldo de US$5.886 millones, mientras que, contrario a esto, el rubro de las importaciones creció un 2,8% representando un total de US$90.735 millones.



“Las plantas de producción retornaron actividades desde el mismo momento en que el gobierno autorizó, a finales de abril. Y en aras del distanciamiento social se está trabajando a un 30% de la capacidad”, destaca Clemencia Vélez, gerente general de Bosi.



Sin embargo, pese al permiso para operar, las ventas del calzado, como afirman algunos empresarios, aún están muy débiles.



“Uno produce de acuerdo a las ventas. Ahorita estamos al mínimo de producción porque si hacemos productos sin saber si se va a vender es mejor no fabricar. Necesitamos que la economía comience”, resalta Mario Hernández.



Esta compañía abrió la fábrica hace 15 días, y más recientemente sus almacenes en ciudades como Cali, Bucaramanga, Medellín, Pereira, y en los centros comerciales de Unicentro y Gran Estación en Bogotá.



De otro lado, Vélez apunta que “junio es normalmente un mes bastante significativo en ventas por la celebración del Día del Padre, (…) pero el inicio del comercio ha sido muy duro, con unos primeros días de ventas menores al 95%”.



No obstante, a pesar de la situación del sector, el informe de Inexmoda destaca que los zapatos hechos de plástico registraron un aumento en la coyuntura.



“Las líneas de calzado que mayor oportunidad tienen son las que están relacionadas con el descanso y la comodidad. Mientras que todo el sector de calzado disminuye, zapatos similares a los de la marca Crocs, de fácil lavado presentan crecimientos en sus ventas de alrededor del 40%”, resalta Loaiza.



MORROQUINERÍA



Así como el anterior, el renglón de la marroquinería también presentó reducciones en las ventas (-30,5%) y en la producción (-39%), pero este sector en particular además se ha visto afectado por el cierre de otras actividades.



“En el caso de la marroquinería, que venía presentando en los últimos años unos índices de crecimiento muy fuertes, tristemente la situación también la deja con un balance negativo. Esto tiene que ver con que en este grupo están todos los bolsos y los artículos para regreso a clases y también de toda la interfaz de turismo, y no tuvimos un regreso normal a clases, y tampoco tuvimos una salida al turismo”, anota el experto de Inexmoda.



Sin embargo, concluye con que más allá de la parte estética, la protección, todo el tema de bioseguridad y los textiles técnicos, que permitan crear marroquinería a base de materiales de fácil lavado va a ser esencial en el proceso de estabilización del sector.