Calzado de Brasil llega con  más propuestas y diseños

Colombia, uno de los destinos del calzado brasileño, recibe del 6 al 8 de junio, una nueva misión comercial de empresas fabricantes de ese país, que llegan para hacer negocios con los principales comercializadores e importadores nacionales.

Bogotá será la sede de este encuentro que combina temas comerciales con una presentación de tendencias e innovaciones. Esta acción llega a través del programa de apoyo a las exportaciones Brazilian Footwear, creado por la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados (Abicalçados), en alianza con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).



De acuerdo con los datos elaborados por Abicalçados, en el primer trimestre el 2023 se enviaron al exterior 38,44 millones de pares, lo que generó US$ 328,44 millones. Segregando solo el mes de marzo, las exportaciones sumaron 11,67 millones de pares y US$ 108,66 millones.



Carla Giordani, analista de Promoción Comercial de Abicalçados, destaca que la misión tendrá una agenda completa dirigida a hacer negocios con compradores locales. Colombia durante el primer trimestre del 2023 fue el sexto mercado internacional para el calzado brasileño. “Colombia de enero a marzo, importó de Brasil US$ 10.359.779 y 2.748.500 pares de calzado. En términos generales, Colombia pesa sobre el total del mercado internacional el 3,2% en ventas y el 7,1 en pares de calzado”. En sólo marzo, Colombia adquirió 841.012 pares de calzado, lo que representó US$ 3.905.738.



En esta oportunidad las marcas participantes son: Opananken, Pampili, Pé com Pé, Vitz, By Cool, 365 Days, Suzana Santos, Renata Mello, Azille, Kidy, Mar&Cor by Kidy, Beira Rio, Moleca, Vizzano, Modare Ultraconforto, Molekinha, Molekinho, Actvitta, BR Sport, Smidt Shoes, GB Footwear, Vizzia, Mac Colors, Bia Baby, Léo Baby, Bia Kids, Léo Kids, Delta Sport, Perlatto, Di Valentini e Improviso.



El evento se realizará en el hotel Salvio, y contará con la participación de especialistas de moda, compradores y expertos en innovaciones y nuevas tecnologías.