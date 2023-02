Alejandro Callejas se despide de la gerencia de Camacol

En las últimas horas, Camacol Bogotá y Cundinamarca confirmó que Alejandro Callejas Aristizábal dejará la organización tras tres años en el rol directivo. Los motivos serían para asumir nuevos retos.



“Gracias a los empresarios que he representado, de quienes he recibido total apoyo en esta decisión para avanzar en mi desarrollo personal y profesional, y que no es otra cosa que seguir aportando a la construcción de bienestar para nuestra sociedad”, dijo Callejas.

Desde el gremio destacan que durante su liderazgo, alcanzaron cifras históricas en ventas e iniciaciones de vivienda. Junto a ello, que deja una organización muy sólida en procesos internos con avances tecnológicos y una agenda clara de trabajo.

“Haciendo un balance, sorprende que en tan poco tiempo hayamos realizado tanto trabajo, pero me siento muy feliz por los resultados, pues el balance no podría ser más positivo. Gracias a tantos aliados que, incluso con diferencias de opinión, a partir del respeto logramos unir nuestro trabajo y esfuerzo en la construcción de proyectos encaminados a aportar positivamente a la ciudad y construir una mejor sociedad. Misión que seguiré abanderando desde otros frentes”, concluyó Callejas.



