Canacol: en el radar para las tareas de ‘fracking’ en el país

Una nueva empresa hidrocarburífera comenzó a aparecer en el radar para las tareas de fracking para el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC) en el territorio nacional.



Se trata de la multinacional canadiense Canacol, la cual anunció en los últimos días los primeros resultados exploratorios de una evaluación prospectiva independiente de petróleo de esquisto en dos de sus bloques (VMM-2 y VMM-3), en la cuenca del Valle Medio del Magdalena.



Las tareas fueron desarrolladas por la firma Boury Global Energy Consultants Ltd. (BGEC) contratada por Canacol para desarrollar las tareas de exploración, concretamente las formaciones La Luna y Tablazo, una de las principales zonas identificadas para desarrollar pilotos de fracturamiento hidráulico en Colombia.



“La evaluación independiente de BGEC de los recursos prospectivos no convencionales reafirma la materialidad y el significativo potencial de los bloques de petróleo de esquisto no convencionales de la empresa. Más con unos recursos prostectivos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena”, señaló Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol.



Así, la multinacional canadiense se suma a las petroleras Ecopetrol, Exxon Mobil, Drummond Energy, Tecpetrol, Chevron y ConocoPhillips, las cuales ya han mostrado interés por desarrollar los YNC a través del llamado fracturamiento hidráulico.



TAREA Y DESCUBIRMIETNO



Los primeros indicios de posibles yacimientos de petróleo y gas natural de esquisto identificados por los técnicos de Canacol se dieron hace menos de una década.

En el caso del bloque VMM-2, cuyo socio en el desarrollo es ExxonMobil, la perforación del pozo Mono Araña-1 entre el 2012 y 2013 confirmó los yacimientos de petróleo de esquisto en la formación de La Luna.



Por su parte, en el bloque VMM-3, el cual opera con ConocoPhillips, se perforó el pozo Picoplata-1 en una tarea cojunta con Shell, también se hallaron vestigios de hidrocarburos en esquisto, y además en la formación de La Luna.



Así, Canacol y su socio, ConocoPhillips Colombia, continúan evaluando los datos técnicos recolectados de este pozo para planificar los próximos pasos hacia la evaluación de La Luna en ambos bloques.



“La empresa ha trabajado de manera constante con sus socios durante los últimos 10 años para identificar, eliminar el riesgo y evaluar el potencial de petróleo de esquisto no convencional en toda su posición en la cuenca del Valle Medio del Magdalena”, aseguró Mark Teare, vicepresidente Senior de Exploración de Canacol.



Agregó que, después del trabajo regional inicial para identificar el potencial de petróleo de esquisto no convencional de la formación Luna del Cretácico, se capturó una posición de tierra significativa de tres bloques (Santa Isabel, VMM-2 y VMM-3), “Canacol se movió rápidamente para asegurar socios como ConocoPhillips Colombia, ExxonMobil y Shell para emprender la eliminación de riesgos del potencial de estos recursos en los tres bloques”.



Para Charle Gamba, la extracción de petróleo y gas no convencional es una oportunidad única para Colombia, pues la misma le permitiría garantizar la seguridad energética al país, incrementando, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), entre 8 y 22 años las reservas de petróleo y entre 35 y 50 años adicionales las reservas de gas natural.



“Esto aseguraría el acceso a una energía asequible a todos los ciudadanos y un ingreso fiscal muy importante y estable al gobierno, lo cual fomentaría el crecimiento económico. Es importante señalar que las técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos, como fracking, se han utilizado de manera ambientalmente segura durante décadas en todo el mundo, y que debidamente ejecutadas”, dijo Gamba.