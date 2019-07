Canacol se convertirá en el segundo productor de gas 

Archivo particular

En cuestión de días, la multinacional gasífera Canacol se convertirá en la segunda productora de gas natural de Colombia.



La razón, con la entrada en operación del gasoducto Jobo - Sincelejo (estimada para entre 10 a 15 días), la citada compañía comenzará a aumentar sus despachos del combustible hasta llegar inicialmente a superar el 22% de la demanda.



En la actualidad, la gasífera produce 130 millones de pies cúbicos al día de gas natural en los campos ubicados a sur del departamento de Sucre, en límites con Córdoba, y que representa el 13% del bombeo a nivel nacional.



Pero con la apertura del citado tubo (construido por Promigas), el volumen de entrega llegará a los 210 millones de pies cúbicos diarios, el cual es representativo si se tiene en cuenta que en Colombia se consumen entre 900 y 1.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.



Así, Canacol dará el salto en cuanto a producción de hidrocarburos en el país, ya que los aumentos en el despacho de gas natural caen como anillo al dedo al creciente consumo en la costa Caribe, ante la declinación de los campos Chuchupa y Ballena que desarrollan Ecopetrol y Chevron.



ROBUSTA CAJA PARA LA OPERACIÓN



Canacol destinó para su operación en el 2019 US$120 millones, y en la actualidad está haciendo los respectivos cálculos para estimar a cuánto aumentaría este rubro para ampliar la operación en el 2020. Sin embargo, fuentes del sector petrolero piensan que la cifra puede estar por encima del 30%.



Pero, con la entrada en operación del gasoducto Jobo - Sincelejo a la vuelta de la esquina, Canacol pasara de tener un Ebitda de US$145 millones a uno de US$270 millones en cerca de un año.



Esto es lo que le permitirá a la gasífera canadiense tener un margen amplio en cuanto a operación ya que está cubierta desde el punto de vista financiero para desarrollar sus tareas, gracias al cómodo flujo de caja que le alcanzará plenamente para atender la inversión, el pago de la deuda, el pago de los impuestos y derechos económicos.



Las cuentas que hacen los técnicos financieros de Canacol estiman que, si se continúa con la inversión en exploración entre US$100 millones y US$120 millones, se siguen atendiendo los US$40 millones de impuestos, y se mantiene el nivel de deuda con pagos de intereses entre US$30 millones y US$35 millones, el próximo año (2020) se tendría un flujo de caja libre por el orden de US$80 millones.



Estos cálculos le despejarían el camino a la gasífera, si se destinan US$50 millones, que sumados a los US$100 millones para exploración, prácticamente se incrementaría en un 50% el rubro para este trabajo.



En los prospectos de sísmica 2D y 3D, Canacol posee 140 locaciones futuras para probar en perforación, con lo que se asegurará las campañas exploratorias para los próximos seis a siete años. La tarea se desarrollará en cerca de un millón de acres netos en la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena.



LAS PRÓXIMAS APUESTAS



Las otras dos apuestas de Canacol para afianzarse en el segundo lugar como productor de gas natural en el país (Ecopetrol ocupa el primer lugar), está en el montaje del gasoducto Jobo - Medellín y la próxima subasta petrolera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



El primer as bajo la manga que tiene Canacol, es la participación en el montaje del gasoducto Jobo -Medellín, proyecto que fue anunciado en su Plan Corporativo. Estima que entraría en operación a finales del 2022, y la viabilidad es gracias a la consecución de contratos para la venta de gas, tarea que ya esta adelantando con EPM, con la cual se espera llegar a un acuerdo entre el 50% y 60% para la capacidad de transporte.



Así mismo, para el montaje, buscaría un socio que puede ser TGI o Promigas. También se contempla una figura donde Canacol tendría participación como operador del gasoducto. Cabe recordar que esta gasífera como productor no puede superar el tope del 25% en el transporte.



El proyecto buscaría transportar desde Jobo hasta Medellín, por un tubo de 280 kilómetros, más de 100 millones pies cúbicos de gas natural, y su desarrollo se calcula en puede costar US$350 millones.



La otra mano que jugará Canacol en su apuesta, es la de ampliar su operación en los nuevos bloques gasíferos que ofertará en pocas semanas la ANH en el Ppaa.



En esta segunda subasta para la producción de hidrocarburos, el 60% de la oferta serán bloques con vocación en gas, y ahí es donde Canacol pondrá prácticamente todas las cartas sobre la mesa, y no duda en colocarse como el primero en el partidor para la disputa.



Los bloques gasíferos que pondrá en vitrina la ANH estarán ubicados en las cuencas Sinú - San Jacinto y los Valles Medio del Magdalena (VMM) y el Valle Inferior del Magdalena (VIM). Así, Canacol pretende recortarle camino a Ecopetrol que, de lejos, es el primer productor de gas natural en el país.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio