Capacitación virtual y gratuita: a solo un clic

Durante esta época de aislamiento, las necesidades de trabajadores y familias se han reconfigurado: conectividad, salud mental y física, convivencia, formación y educación, manejo de las finanzas, entre otros aspectos, son hoy más que nunca prioritarios, según el antropólogo Alejandro Castaño y la psicóloga Claudia Rivera, Especialistas de Conocimiento de Cliente de la Caja de Compensación Familiar Compensar.

En este sentido y conscientes de los nuevos desafíos, la Agencia de Empleo y Emprendimiento de esta Caja, que desde su apertura en 2013 ha capacitado a más de 430.000 personas, continúa ampliando el alcance de su oferta formativa para usuarios inscritos y para quienes no lo están, así como para trabajadores y cesantes, incentivando el aprovechamiento productivo del tiempo en casa, a solo un clic de distancia.



Por un lado, para las personas inscritas, ha habilitado todo su portafolio de capacitación en modalidad virtual, el cual no solo es gratuito sino certificado, y está orientado a fortalecer sus competencias laborales y transversales, mejorar los perfiles de los postulantes y, en esa medida, el acceso a oportunidades de empleo.



Actualmente, quienes cumplan los requisitos estipulados por Ley, pueden acceder a cursos cortos de formación técnica en análisis financiero, servicio al cliente, proyectos con metodología PMI, tecnología, gestión documental, contabilidad, alimentos, marketing digital, entre otros. También con certificación hasta 1.020 horas en formación técnica laboral en Instalación de Redes de Telecomunicaciones, Mantenimiento y Soporte de Equipos y Sistemas de Tecnologías de la Información, Auxiliar Administrativo, competencias en Auxiliar Contable, Diseño Gráfico Digital, Sistemas Informáticos y Bases de Datos y Logística; además, validación de primaria o bachillerato y cursos en competencias transversales con metodología experiencial, orientados a fortalecer habilidades cognitivas y la capacidad de trabajo en equipo, negociación, comunicación, así como estrategias para la búsqueda de empleo y la participación en procesos de selección.



Por otro lado, las personas que quieran aprovechar el tiempo en casa para capacitarse, aunque estén trabajando o no estén inscritas en la Agencia, gracias a una nueva alianza con la Fundación Carlos Slim y Claro Colombia, podrán acceder también de manera gratuita a la plataforma “Capacítate para el Empleo”, donde encontrarán más de 300 cursos en modalidad virtual en áreas como administración, finanzas, salud, tecnología, servicio al cliente, emprendimiento, entre otras.



Y es que durante el año la Agencia ha seguido fortaleciendo sus frentes de emprendimiento y, por supuesto, de protección al cesante, y como resultado de ello, en lo corrido del 2020, ha registrado la inscripción de más de 19.000 empresas y 41.000 personas, de las cuales alrededor de 20.000 han recibido orientación laboral, 17.000 han sido capacitadas y 12.000 han sido ubicadas laboralmente.



De esta manera, la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar continúa desarrollando acciones y sumando esfuerzos que contribuyan a enfrentar el inesperado desafío que representa esta pandemia mundial, reafirmando su interés genuino por poner al servicio de los colombianos toda su experiencia y acompañamiento, a un solo clic de distancia.





Más información:

www.compensar.com/agenciadeempleo