La razón por la que aumentarían precios de vehículos eléctricos

El sector automotor colombiano se encuentra en alerta en razón a que desde el Gobierno publicó un proyecto de decreto que busca modificar parcialmente el arancel de aduanas.

La importancia de este ámbito tiene que ver que este podría devolver impuestos a la importación de carros eléctricos desde los países que no tienen acuerdos comerciales con Colombia, como los casos de China y Japón.



El proyecto de ley mantiene la preocupación, esto debido a que, hasta el momento, los importadores tenían un beneficio del arancel cero a este tipo de vehículos.



Mediante esta nueva iniciativa, los importadores estarían limitados a unos cupos y una vez estos se completen, tendrían que pagar estos aranceles.



Este decreto, de esta manera, crea un nuevo contingente automotor para que las empresas que pertenezcan al Programa de Fomento para la Industria Automotriz y/o el Régimen de Transformación o Ensamble, sujeto al cumplimiento de requisitos de producción e inversión.



Esta situación podría generar impactos en el precio de los vehículos eléctricos en el país, pues Colombia se encuentra en un momento en el que el sector automotor está afrontando caídas importantes en las ventas en medio de las altas tasas de interés y de inflación, además de generar impactos para el plan de transición energética.



El informe de Calidad de Aire Global IQ Air del 2022 de la organización ambientalista sin ánimo de lucro Greenpeace, colocó a Colombia como el quinto país de América Latina con la peor calidad de aire, además de estar en el puesto 63 a nivel mundial.

Carro eléctrico. iStock

Los compromisos



Desde la industria automotriz que funciona en el país se advierte que no se deben comprometer los avances en cuanto a transición energética del sector en un país en el que los vehículos híbridos y eléctricos no alcanza el 1 % de la flota vehicular en Colombia.



"Colombia tiene una oferta muy limitada de vehículos eléctricos e híbridos, de manera que restringir y/o eliminar los beneficios indicados en el Artículo 3 del Decreto 2051 de 2019 podría obstaculizar la transición energética y limitar las opciones disponibles para los consumidores interesados en adquirir vehículos más limpios y eficientes", señaló la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible.



Desde la organización se considera que Colombia se ha convertido en un referente latinoamericano debido a la política de incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos.



Por otro lado, se tiene que los cambio en los aranceles para la importación de carros al país buscarían fortalecer la industria automotriz nacional con el objetivo de progresar en el proceso de reindustrialización que busca el Gobierno.



De igual manera, se estaría apuntando a hacer promoción de la inversión y fortalecer los encadenamientos productivos para el sector.



No obstante, según Andemos, la restricción de beneficios a los importadores de vehículos eléctricos para fortalecer la industria automotriz nacional, al cual solo fabrica vehículos de combustión tradicional "no parece ser una medida coherente con la transición energética que pretende hacer el Gobierno Nacional, tal como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo".



En el proyecto de ley se explica que la transición energética es uno de los principales objetivos del Gobierno.



Oliverio García, presidente de Andemos, aseguró para Bloomberg que es importante encontrar un balance entre "fortalecer la industria nacional y promover la transición energética hacia tecnologías limpias".



"Restringir los beneficios para importadores de vehículos eléctricos puede ser contraproducente, obstaculizando la adopción de vehículos más limpios y eficientes", agregó.



También advirtió que promover la movilidad con este tipo de vehículos "no solo contribuiría a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, sino que también podría generar empleo y desarrollo económico en el país", finalizó.



