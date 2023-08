La tienda secreta en donde podrá conseguir productos Apple a $40.000

Si está en Orlando (Florida) o piensa viajar próximamente a EE. UU. y busca productos Apple baratos en el mercado, una opción es Crazy Hot Buys, una tienda poco conocida en la que podrá encontrar dispositivos tecnológicos a bajos precios.



Allí encontrará productos que han sido devueltos o abandonados por compradores de las plataformas de compra y venta como Amazon, Best Buy, Home Depot, entre otros.



Tenga en cuenta que los precios pueden variar y que los jueves no está abierta la tienda.



Además, de acuerdo con el video 'Made in July Wood', el mejor día para comprar sería el viernes porque estos días puede encontrar productos de Apple por aproximadamente $40.000 colombianos.



Ahora bien, en general los días en los que se encuentran productos más económicos son los miércoles por alrededor de $4.000 es decir $1 dólar, los lunes a $5 dólares, los martes a $3 dólares, el sábado a $8 dólares y domingo y $7 dolares.



En el video se aconseja que se llene el carro con el mayor número de productos y luego se seleccionen los que se va a llevar. .



Los clientes del lugar pueden dar con un buen tesoro, por ejemplo en el vídeo un comprador encontró un 'Macbook' por $10 dólares.



Por último, tenga en cuenta que los productos que encontrará no son siempre los mismos.



