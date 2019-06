Cementos Argos estaría evaluando una fusión con Summit Materials

El Grupo Argos, conglomerado industrial colombiano que abarca energía y materiales de construcción, tuvo un acercamiento con el fabricante de cemento estadounidense Summit Materials Inc. para una posible fusión.



Según Reuters, fuentes al tanto del asunto señalaron que un acuerdo de este tipo reforzaría la presencia de Grupo Argos en Estados Unidos; igualmente, esto daría cuenta de cómo las compañías de materiales de construcción en los mercados emergentes buscan imponerse en economías más maduras.

El Grupo Argos ve valor en la combinación de Cementos Argos, una de sus subsidiarias, con Summit Materials, recalcaron las fuentes, que, sin embargo, aclararon que no hay certeza de que la empresa estadounidense negocie un acuerdo, agregaron.



Reuters anotó que las fuentes pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Grupo Argos y Summit Materials no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



IMPACTO AL ALZA

​

Las acciones de Summit Materials subieron un 14% a US$15,61 tras el reporte, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de US$1.800 millones. A esto hay que agregarle que la deuda de la empresa era de US$1.900 millones a finales de marzo.



Además, vale recordar que se trata de una empresa que produce agregados para suministrarlos a Estados Unidos y Columbia Británica, Canadá, así como cemento, que vende a los estados vecinos a lo largo del río Misisipi, de Minesota a Luisiana, en EE. UU.



La compañía fue fundada en el 2009 por el actual presidente ejecutivo Tom Hill y un grupo de inversores, entre ellos Blackstone Group LP y Silverhawk Capital Partners LLC. Además, creció rápidamente, en parte, debido a las adquisiciones logradas y a que salió a la bolsa en Estados Unidos en el 2015.



Por su parte, vale recordar que Cementos Argos es el cuarto mayor productor de cemento que opera en el sureste de Estados Unidos, según su sitio web, y es el segundo mayor productor de agregados en ese país, con una capacidad instalada total de 18 millones de metros cúbicos de concreto por año.



A esto hay que agregarle que la compañía cuenta con una capitalización de mercado de unos US$3.000 millones. Por su parte, el Grupo Argos posee cerca de 60% de Cementos Argos. A su vez, el holding de inversiones Grupo SURA tiene el 35,4%.



Portafolio contactó a Cementos Argos en Colombia, pero dijeron que, por ahora, no había ningún pronunciamiento. De todas formas, en los tres primeros meses del año, la empresa reportó su balance en el cual destacó mejoras significativas en sus cifras.



Por ejemplo, sobresalen los resultados del inicio de la ejecución del programa de eficiencia BEST 2.0 (Construyendo Eficiencia y Sostenibilidad para el Mañana, por sus siglas en inglés), que “logró la captura de los primeros US$5 millones en eficiencias en EE. UU. en el periodo, dentro de la meta que se había trazado de cerca de US$70 millones identificados por capturar en los próximos 18 meses”.



Esta iniciativa busca disminuir brechas de eficiencia y mejorar la huella ambiental, cubriendo cinco aspectos: transformación operacional, mejorar relación clinker a cemento, combustibles alternativos, sinergias administrativas y reducción de activos no operativos.



De esta manera, en la regional de EE. UU., Argos obtuvo ingresos por US$373 millones, lo que representó un 10,6% más que en el 2018, y un Ebitda de US$37 millones, que fue 12,6% superior, según la información de la compañía.



Finalmente, es importante recordar que la empresa tiene presencia en Colombia, además de la regional Caribe y Centroamérica. Además, en el periodo analizado, los mercados con mejor desempeño en despachos de cemento en el periodo fueron República Dominicana, Puerto Rico y las islas del Caribe, con aumentos del 22%, 12% y 10% respectivamente.



En conjunto, esto es muestra de las posibilidades que se ha abierto la compañía en el extranjero, con nuevas alternativas de negocio para todo el grupo.



Con Reuters