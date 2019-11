Cinco nuevas petroleras con pista para operar en el país

Cinco nuevas petroleras extranjeras ya tienen el aval del Gobierno y la pista despejada para aterrizar en Colombia con la tarea de participar de manera dinámica en la reactivación hidrocarburífera del país.



Así, CNOOC Petroleum, Vetra Exploración y Producción, Petróleos Sud Americanos, Interoil Colombia y Lewis Energy son las empresas foráneas que buscarían hacerse con alguno de los 56 bloques que se ofertarán en la próxima subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa).



De acuerdo a la reciente lista preliminar de 27 compañías habilitadas (con corte al 13 de noviembre del presente año), para participar en el citado concurso público, las cinco petroleras extranjeras en mención ya están listas en el partidor.



“Hemos confirmado que tenemos nuevas empresas calificadas cuyos nombres ya aparecen como habilitadas, después de haber certificado su registro, para el proceso y que fácilmente pueden llegar a ser jugadores de gran relevancia en la operación hidrocarburífera del país”, resaltó Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, resaltó que “hay muchos desafíos en los territorios como para dejar la riqueza en el subsuelo. Debemos invertirla bien. La apuesta del Gobierno es que la industria del petróleo y gas siga creciendo, y que esa bonanza la pongamos al servicio de la diversificación de la economía”.



Sin embargo, el número de petroleras extranjeras nuevas que se ubicarían finalmente en el partidor de la subasta que comenzará el próximo martes 26 de noviembre con la audiencia de depósito de propuestas, aumentaría a tres ya que en la actualidad están finiquitando el trámite de apostille de documentos.



Al respecto, la administración de la ANH estima que el próximo martes 19 de noviembre se podrían conocer los nombres de las tres empresas extranjeras nuevas que entrarían a la lista preliminar de habilitados. Por razón de confidencialidad en el proceso no se conocen los nombres, pero Portafolio pudo establecer que una es de Europa, otra de Latinoamérica, y la última de Asia.



PETROLERAS DESDE EXTREMO ORIENTE



De las cuatro hidrocarburíferas foráneas nuevas que hacen parte de la lista, llama la atención que una, con sede principal en Extremo Oriente, tenga interés por desarrollar bloques petroleros en Colombia.



Se trata de la empresa China National Offshore Oil Corporation (más conocida como CNOOC), creada en 1982, y cuyo capital está controlado en su totalidad por el Estado chino, ya que opera directamente bajo el control de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado de la República Popular de China.



Sin embargo, cuenta con varias filiales alrededor del mundo, y cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Nueva York.



Sus principales áreas para el desarrolle de bloques hidrocarburíferos son frente a las costas de China, mientras que en el extranjero tiene activos gasíferos en Asia, África, Norteamérica, Oceanía, Europa y en menor grado en Latinoamérica.



DOS EUROPEAS INTERESADAS



Por su parte, del viejo continente dos petroleras: Interoil y Vetra, vienen desde hace varios meses mostrando su interés por operar en Colombia, tarea que no del todo es nueva, ya que se ha limitado a desarrollos pequeños y puntuales.



La primera, a nivel mundial fue establecida el 2 de mayo de 2005 con el nombre de Norwegian Private Limited Company AS. y el 14 de noviembre de 2005, la compañía cambió su razón social a Norwegian Public Limited Company ASA y actualmente es conocida con el nombre de Interoil Exploration & Production ASA.



Es una petrolera internacional independiente, tiene su sede principal en la ciudad de Oslo y cotiza en la Bolsa de Valores con el símbolo “IOX”.



Interoil participa en la adquisición, exploración, desarrollo y operación de propiedades de petróleo y gas natural en América del Sur. Y la cartera actual de activos es de tres licencias en Argentina. La compañía apunta a expandir su cartera a través de nuevas adquisiciones, compra de acciones de licencia y mediante solicitudes de licencia o permisos y licencias otorgados principalmente en Suramérica.



La segunda empresa europea es la española Vetra, empresa constituida de conformidad con las leyes de España, para la exploración, desarrollo, producción y venta de petróleo.



Su participación en la operación hidrocarburífera en Colombia no es muy significativa ya que tiene participaciones en bloques de exploración y producción La Punta y Suroriente los cuales trabaja en asocio con Ecopetrol.



En julio del año pasado Vetra fue adquirida por la petrolera New Stratus Energy, por un precio base de compra de US$88,5 millones.



REPRESENTANTES DEL CONTINENTE



La lista de nuevas petroleras foráneas que llegan a participar en la subasta del Ppaa la completan la argentina Petróleos Sud Americanos y Lewis Energy.



La petrolera suramericana, con sede principal en Buenos Aires, tiene su foco principal de operación en la exploración y producción de petróleo y gas, sin embargo desde hace varios meses se ha dedicado a la transición energética en la generación de corriente eléctrica.



Su tarea principal la desarrolla en Argentina, en la cuenca Neuquina, en una operación que se ha extendido por más de 25 años, adquiriendo los yacimientos Centro Este y Loma Montosa Oeste en los años 1990 y 1991, respectivamente.



En 2018 Petróleos Sud Americanos adquirió cuatro bloques ubicados en la provincia de Río Negro. Y su producción actual de 4.130 barriles por día (bpd). En Colombia, desarrolla tres bloques menores Entrerríos, Río Meta y El Difícil, cuya extracción no supera los 3.500 bpd.



La última petrolera es Lewis Energy, con sede en San Antonio, Texas (EE. UU.), y solo opera en territorio de este país. Tiene a su haber el desarrollo de 1.600 pozos, y fue fundada en 1982 por Rod Lewis gracias a un préstamo de US$13.000 con el que compró su primer pozo. En la actualidad desarrolla bloques en las formaciones Wilcox, Escondido, Olmos, Eagle Ford y Edwards.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio