Claro, Tigo y Directv tienen 80,5% de suscriptores en TV

En abril de este año el número de abonados a televisión, por cable o satélite, totalizó 5,89 millones con incremento de 1,54% si se compara con el mismo mes de 2018 cuando la cifra fue de 5,80 millones, según los últimos datos registrados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).



Respecto a lo corrido del año, las cifras arrojaron que entre enero y abril de 2019 se han sumado 22.298 suscriptores a los operadores que prestan el servicio de televisión en Colombia.

Entre las compañías que mayor número de abonados tienen con corte al cuarto mes del año está Claro en primera posición. El operador tuvo incremento de 2,13% en sus suscriptores en los primeros cuatro meses de 2019, pues pasó de 2,44 millones de usuarios en diciembre de 2018 a 2,49 millones en abril de este año.



En la segunda posición se encuentra Tigo con un total de 1,18 millones de clientes en este segmento. Durante los primeros meses del año la compañía incrementó en 0,41% sus abonados, pues al cierre del año pasado registró 1,17 millones.



Aunque el top tres de las firmas líderes en suscriptores lo completa Directv con 1,06 millones de abonados, el número de usuarios de la compañía decreció 1,87% durante los cuatro primeros meses del año en curso, pues en diciembre había logrado 1,08 millones de afiliados a sus servicios de televisión.



De otro lado, Telefónica, Hv Televisión y ETB son las empresas que ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente, con mayor número de abonados con corte a abril de este año.



Para Andrés Carlesimo, director de producto de personas y hogares de Claro, aunque la televisión lineal continúa teniendo fuerza en contenidos en vivo de deportes y noticias, las plataformas Over the top (OTT) tienen ventaja en contenido de producción propia.



Basado en lo anterior, el directivo agregó que además de ofrecer canales de alta resolución en sus planes básicos, los usuarios también pueden acceder a su plataforma Claro Video con diversos contenidos por demanda y material exclusivo en la región.



Según expertos de Tigo, una de las apuestas de la firma en este negocio es poner al servicio de sus usuarios Tigo One Tv, “plataforma que integra contenido lineal y streaming, que incluye acceso directo a contenidos OTT como lo son FOX, HBO Go, YouTube y Vod con más de 2.000 títulos”.



Por su parte, Camilo Aya, director de mercado de Movistar Colombia, aseguró que además de fortalecer la plataforma de Movistar Play, donde ofrecen películas y series en streaming, la compañía se está enfocando en la producción de contenidos originales con Movistar Series.



Según Santiago Roldán, experto en tecnología, las tendencias de consumo han hecho que las empresas prestadoras del servicio de televisión diseñen plataformas que permitan acceder a contenidos en demanda y elegidos por los usuarios. Además, dijo que la gente ya no paga por una parrilla que al final no termina consumiendo.



DATOS DE CONSUMO



El 72% de los colombianos cuenta con servicio de televisión por suscripción, mientras que 12% tiene la señal de TDT y 13% recibe la señal análoga, según un reciente informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). El estudio además indica que 42% de las personas en el país usa aplicaciones para consumir contenidos audiovisuales. El informe también detalla que solo 2% de los usuarios ha cancelado sus servicios por usar aplicaciones como Netflix, plataforma con 15% de penetración. Allí destaca que 13 de cada 100 usuarios de la ‘app’ acceden a través de la cuenta de un amigo o familiar fuera de su hogar.



Valerie Cifuentes M

