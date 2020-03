Clavel: el país le apuesta al desarrollo de sus variedades

La semana pasada, los floricultores e hibridadores colombianos (investigadores y desarrolladores de nuevas variedades) se reunieron en Bogotá para visitar cultivos aledaños a la capital del país y conocer las nuevas variedades de clavel que marcarán la tendencia durante la próxima temporada.



Y no es para menos. Colombia es líder mundial en producción de claveles y actualmente participa con el 52 por ciento del mercado de la flor que se comercializa en el planeta.

Pero el objetivo de los floricultores nacionales no es quedarse con el honroso primer lugar en producción.



Ahora, la meta es convertir al país en el primer investigador de variedades, las cuales se obtienen mediante procedimiento de hibridación, que demandan no solo tiempo e inversión, sino investigación y dedicación.



“Una nueva variedad puede tomarse hasta cinco años para ser investigada y luego registrada ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”, dijo a Portafolio Augusto Solano, presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).



En el reciente evento de Bogotá asistieron 400 personas entre empresarios, técnicos y e interesados en el tema, además de la participación de ocho hibridadores nacionales e internacionales, invitados por el gremio, como parte del desarrollo de la agenda 2030 firmada recientemente por los productores y el Gobierno Nacional.



Ante productores nacionales e importadores de Japón y Canadá se exhibieron las diferentes variedades de esta flor que produce Colombia para el mundo.



NUEVAS VARIEDADES



Una de las mayores atracciones durante la Semana del Clavel fue la presentación de más de 100 nuevas variedades, las cuales marcarán tendencia durante las próximas temporadas.



Para Augusto Solano, presidente de Asocolflores, “este es un evento de suma importancia que permitió mostrar de manera contundente por qué los claveles colombianos son los mejores del mundo”.



Los invitados visitaron los cultivos y vieron de primera mano procesos innovadores para una floricultura sostenible.



Según el dirigente gremial, “…esta fue una oportunidad única para que nuestro país demuestre las razones que lo hacen ser el primer exportador de claveles del mundo, con más de 225 millones de dólares en ventas anuales”.



Los hibridadores abrieron las puertas de sus vitrinas comerciales a lo largo de la Sabana de Bogotá, permitiéndoles sentir la inspiración que diversidad de formas, colores y texturas de los claveles despiertan en las personas.



“Muy importante esta iniciativa de Asocolflores para seguir posicionando este tipo de flor, una categoría en la cual Colombia es el primer exportador en el mundo y que es estratégica en los objetivos de ProColombia para seguir aprovechando los mercados internacionales. Vale destacar que los claveles colombianos son reconocidos en el mundo por su cualidad, belleza y durabilidad”, indicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Finalmente, Augusto Solano aseguró que “durante esta semana también se realizaron conferencias de gran interés en temas como mercadeo y diseño floral”.



EN PRODUCCIÓN



De las 7.665 hectáreas sembradas con flores de exportación en Colombia, los claveles ocupan el 12%, es decir más de 910 hectáreas, de las cuales cerca del 97% se encuentra en el departamento de Cundinamarca.



En 2019, Colombia registró la exportación de 43.500 toneladas de este tipo de flor, de las cuales 42.000 se enviaron por vía aérea y 1.000 por vía marítima. Siendo esta última, una alternativa innovadora para la industria.



Las empresas organizadoras de la “Semana del Clavel” fueron:

-Breier Cross (Israel)

-Danziger (Israel)

-Dümmen Orange (Holanda)

-Hilverda Kooij (Holanda)

-Propagar Plantas (Colombia)

-Santamaría (Italia)

-SB Talee (Colombia)

-Selecta Alemania.