Colegios públicos enseñaron en remoto vía ‘chat’ y cartillas

El cierre de los colegios que se vivió el año pasado por la pandemia afectó no solamente la enseñanza de los niños, sino que también representó grandes retos para los maestros y su metodología de enseñanza.



Según un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, basado en una encuesta a 4.527 docentes en 762 instituciones de 16 secretarías del país, el 40% de los estudiantes de colegios oficiales no asistieron el año pasado a las actividades escolares asincrónicas, es decir, aquellas que requerían interacción en tiempo real.



La ausencia o regular conectividad a internet y la falta de dispositivos fueron las principales razones del resultado, por lo que los profesores adaptaron la enseñanza a estas carencias.



Así, en la escala de uno a cinco medida por el LEE, el material enviado por chat (5,0) y las guías físicas (4,8) fueron el recurso más usado, pese a que la educación fue remota.



Aunque aquí cabe aclarar que estas actividades asincrónicas, como tareas y cartillas, solo fueron ejecutadas en promedio por el 40% de los estudiantes.



“Estos métodos no son tan eficientes como los presenciales porque no hay explicación del docente. Además, los educadores tuvieron que transitar a una modalidad remota sin tener los conocimientos para involucrar la tecnología en sus prácticas pedagógicas, o muchas veces sin tener esta herramienta”, destacó Luz Karime Abadía, directora del LEE.



En este sentido, la investigación reveló que solo un 10% de los maestros de colegios público pudieron llevar a cabo clases a en tiempo real a través de videoconferencias, plataformas digitales o redes sociales.



En el caso de los programas de televisión, ubicados de quintos entre las 11 categorías de las metodologías, vale subrayar que mientras antes de la pandemia tenían una puntuación de 0,8 en la medición del LEE, el año pasado subieron hasta 3,2, uno de los crecimientos más notables, luego del correo electrónico (que pasó de 0,5 a 3,5).



De otro lado, la investigación también destacó que el 64,2% de los educadores consideraron que el acompañamiento de los padres fue regular o pudo mejorar, y otro 20% que fue malo o prácticamente nulo.



“Algunos estudiantes no cuentan con un ambiente propicio en casa, un espacio para estudiar o un escenario que favorezca el aprendizaje”, dice Abadía. A lo que se suma el trabajo particular de los padres, que ocasionó que no le pudiera dedicar tanto tiempo a las tareas de sus hijos.



Todo este contexto llevó a que durante el cierre de las instituciones, el 26% de los docentes dejaran de aplicar evaluaciones a sus estudiantes, y es que aún antes de la llegada de la pandemia solo el 10% se valía de herramientas tecnológicas para la aplicación de pruebas.



“El modelo de alternancia va a ayudar en algo a algunos estudiantes, sin embargo este requiere del uso de herramientas tecnológicas y de docentes que estén capacitados y tengan las habilidades y conocimientos para una enseñanza que no es 100% presencial”, sostiene la directora del LEE.



Afectación a docentes



El Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana identificó que una vez iniciaron los cierres de colegios públicos, el 27% de los profesores no continuaron dictando clases de ningún tipo. Solo un 30% de los docentes retomaron inmediatamente, mientras que otro 20% aseguró que tardó más de un mes en iniciar con su actividad.



Para Abadía, si bien la suspensión de los colegios a causa de la pandemia del coronavirus tomó por sorpresa a todos los directivos, docentes y estudiantes, la afectación fue especialmente en aquellos de bajos recursos económicos.



Definición de la muestra Antioquia, Arauca, Barranquilla, Bogotá, Caldas, Cali, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Montería, Neiva, Norte de Santander, Quibdó, Tuluá, Tunja y Valledupar fueron las 16 secretarías de educación participantes en el estudio.



De otro lado, el área de matemáticas, con un 22,2%, fue en la que más se registraron docentes de la muestra, seguida de lenguaje (21.5%), otras (20,7%) ciencias naturales (18,3%) y ciencias sociales (17,3%).



Además, hay que resaltar que de los 4.527 docentes y 905 rectores que participaron en la medición del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana, el promedio de edad era de 44 años.