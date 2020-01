Colombia se prepara para el aumento de la oferta hotelera

El sector hotelero será uno de los protagonistas del 2020, mejorar la infraestructura y atraer a los viajeros son algunas de las metas que tienen este año.



El 2018, fue año récord con 4, 2 millones de visitantes y de acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y turismo, al cierre de las cifras del 2019 se espera imponer una nueva marca con 4, 5 millones de visitantes, así que la tarea para este 2020 es lograr incrementar los turistas en 4,9 millones de visitantes no residentes incluyendo cruceristas, cifra que no se aleja de la realidad de lo que el país ya está logrando.



Al 2022, ProColombia estima que el país alcance 6 millones de visitantes no residentes, incluyendo cruceristas.



En noviembre pasado, el país recibió 3,2 millones de pasajeros de otras nacionalidades y 746.493 nacionales que viven en el extranjero.



De hecho en 2019 la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), reportó que la ocupación en los hoteles del país hasta noviembre llegó a 57,10 %, algo que no ocurría desde 2006, cuando la cifra ascendió a 56,40%, además superó el pronóstico del sector en 0,6 puntos



Para Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco, el 2019 fue un año de buenos resultados para el sector por el número de extranjeros; ocupación y generación de empleo, “el sector también está en crecimiento y el aporte del turismo en el PIB se consolida alrededor del 3,8%; esto va en línea con la apuesta del Gobierno Nacional, de hacer del turismo y la hotelería, un nuevo sector de desarrollo económico”, dijo.



Entre 2004 y 2019, han entrado en operación 55.782 nuevas habitaciones, con una inversión de 6,8 billones de pesos.



Además se remodelaron 27.546 habitaciones con una inversión por el orden de los $6,5 billones.



Según las estimaciones de Cotelco entre el 2020-2021 Colombia estrenará 34 proyectos y 3.866 habitaciones, lo que significa un incremento del 80%, respecto al año anterior cuanto se estrenaron 2.140 habitaciones con una inversión de 386.534 millones de pesos.



Bogotá tendrá 8 de estas aperturas con 803 habitaciones, seguida de Bolívar con 7 proyectos y el mayor número de habitaciones con 1.339.



Las aperturas del año, ya iniciaron con la cadena Accor, que estrenó el ibis Budget Barranquilla.



“Las metas que tenemos en Colombia es poder abrir 3 Ibis más en Bogotá, además de consolidar la ocupación de los hoteles, ya que es muy buena, y por supuesto continuar con el crecimiento de la marca en todas las ciudades del país, pues Colombia es uno de los mercados más importantes para Accor”, explicó Franck Pruvost, COO de Accor para países Hispánicos.



La firma tendrá este año las aperturas del ibis Chía en febrero, en Córdoba ese mismo mes se estrena ibis Montería y en Bogotá, en septiembre se hará la apertura del ibis Calle 80.



“Colombia representa un 20% aproximadamente, dentro del mercado de los hispánicos, pero el país tiene un potencial muy alto, y nuestro objetivo es aumentar esta cifra, pues tenemos 17 hoteles en operación y 2.210 habitaciones”, agregó el directivo.



Además de Accor, Hilton hizo su primer apertura del año con el DoubleTree by Hilton en Bogotá Salitre AR, un hotel de 199 habitaciones que es la propiedad número 16 de la marca en América Latina. Para los próximos cinco años, la cadena espera abrir cinco hoteles en el país.



Otro de los estrenos en la capital fue el del AC Hotel by Marriott Zona T, operado por oxoHotel que planea llegará a San Andrés con el hotel Sirenis y en Medellín y Cali, donde no tiene proyectos todavía.



“Esperamos que para el primer año tengamos una ocupación cercana al 52%”, dijo Marcela Steffen, gerente del AC Hotel by Marriott Zona T.



En el caso de GHL, Andrés Sánchez, director de desarrollo de la cadena explicó este año tendrán 1.167 habitaciones nuevas, tres hoteles nuevos en el país y dos ampliaciones.



Para el 2020, Cotelco estima que la ocupación en el país se ubique en el 57%.



LOS TURISTAS DEL 2019



Según un estudio de ProColombia con base en los datos de Migración Colombia entre enero y octubre de 2019, los estadounidenses, los mexicanos y los peruanos son el top 3 de los turistas que llegan a Colombia.



El 58% de los visitantes del país son hombres y el 42 % mujeres.



Entre sus preferencias de la visita el 70,4 % lo hace por vacaciones, 13,2% por negocios, 4,8 % por eventos y un 0,8 % por salud y atención médica, entre otras razones.



Laura Lesmes Díaz

Laules@portafolio.co