Colombia, único en América Latina que supera venta de tiquetes de 2019

Pasados algunos meses de desde que el sector aerocomercial fue abierto nuevamente al público, ya se empieza a ver lentamente la recuperación de la industria que fue altamente golpeada en el año 2020 por la pandemia.

A finales del 2021, algunos aeropuertos de Latinoamérica empezaron a recibir los primeros viajeros que durante dos años no pudieron volar. Ahora, Colombia lidera el ranking de la región en reservas, e incluso, aumentaron un 15% más en comparación de marzo 2022 frente 2019, lo que demuestra la alta demanda por este destino.

“Colombia es un caso excepcional, las reservas han aumentado y esperamos que siga subiendo los números. Otros países de América van por buen camino con un 50% hasta 90% de recuperación”, indicó Peter Cerdá, vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Iata.

El caso de éxito del país, como lo llamó el funcionario, lo atribuye sobre todo a la eliminación de restricciones a la hora de poder ingresar al Colombia, lo que aporta en gran medida al comercio y turismo colombiano.

COVID Y RESTRICCIONES

Para los distintos líderes gremiales aunque los indicadores son buenos, aún falta un camino largo por recorrer, el cual debe ser solucionado de la mano de los entes gubernamentales, pues debido a las medidas “excesivas”, en palabras de Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, lleva a que los turistas prefieran visitar otros destinos.

Sobre esto Cerdá manifestó: "La gente quiere y necesita viajar, los pasajeros han confiado, viajar es seguro, es más los pasajeros no le tienen miedo al covid, pero sí a la burocracia y quedarse en un país que no es el suyo y no regresar a casa".

De esta manera, las cabezas al mando del gremio de la aviación, también de la aerolíneas, hicieron un llamado a trabajar de manera conjunta con los entes gubernamentales para acelerar el proceso de reactivación económica en los países de América Latina, pues se estima que solo en 2022, en el caso la región Caribe se registre pérdidas por más de US$3.700 millones.

En el caso de Chile, donde se reunió el sector aéreo para llevar a cabo esta discusión en el marco del evento Wings of Change, se destacó la cantidad de trámites que se requieren para poder ingresar al país.

“Tener restricciones genera costos, congestión y que las personas no quieran viajar”, indicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Ante este planteamiento, Adrian Neuhaser, CEO de Avianca se unió al llamado en el cual indicó la importancia de trabajar de la mano con los entes gubernamentales para fomentar el turismo.

PRECIO DEL COMBUSTIBLE

En el evento, además, las diferentes aerolíneas mostraron su preocupación por el incremento en los precios del combustible, lo cual ha afectado no solo costo final del tiquete aéreo, sino también el precio de los alimentos, por el transporte.

“El impacto lo estamos viendo día a día con los alimentos, son productos que dependen del combustible a nivel industria. En el caso de los tiquetes, el 25% del costo es del combustible, y un alza implica que afecte tanto al pasajero como a la carga, por eso es tan importante reducir los impuestos sobre el combustible, que en algunos es sumamente alta”, concluyó Cerdá.

Incluso el vicepresidente acuñó a Brasil como ejemplo, donde los impuestos sobre el combustible alcanzan a ser del 14% o más, que en sus palabras "hace que sea más caro el tiquete, incluso que el mismo costo de operación".

De esta manera, Latam Airlines, en cabeza de Roberto Alvo, lanzó su compromiso de fijar como meta para el año 2030 tener el 5% de su combustible sostenible, no solo para evitar la dependencia al combustible tradicional, sino como parte de su compromiso con el medio ambiente.

“Sudamérica tiene el potencial tiene el potencial para ser un líder mundial en la producción de combustibles sostenible y con ello hacer una contribución muy significativa a la acción climática”, señaló Alvo, quien además indicó que solo se produce el 0,2% del combustible SAF de los requerimientos mundiales y actualmente cuesta hasta 600% más que el combustible convencional.

Ahora bien, Latinoamérica también tiene potencial en turismo, sin embargo, la desigualdad se ve reflejada en el poder adquisitivo que no permite que los ciudadanos puedan viajar. Sobre esto según cifras de Iata, en Colombia por ejemplo se dan 0,7 viajes por persona.

“La idea es que las personas no crean que el servicio es para personas adineradas, es una necesidad y existe para todos, y más en países como Colombia”.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Twitter: @Paula1GB