Qué tan orgullosos se sienten los colombianos de las empresas del país

Se conocieron los resultados de la Primera Gran Encuesta sobre el clima empresarial, que evalúa: la aceptación de la gestión empresarial, percepción de la responsabilidad ciudadana de las empresas y el índice de ambiente positivo en que estas se desarrollan.



Entre los principales hallazgos de la encuesta, presentada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y la Universidad del Rosario, en alianza con EL TIEMPO, sobresale que la mayoría de los encuestados afirmaron experimentar emociones positivas frente al empresariado colombiano.



Es así como un 22% destacó que siente orgullo, otro 22% precisó que se siente optimista, 19% afirmó sentir alegría, mientras que un 11% dijo sentir confianza.



Ahora bien, un 66% de los encuestados afirmaron sentir admiración y respeto por las empresas colombianas, 61% dijo que recomienda a amigos y parientes apoyarlas, 59% señaló que confía en las empresa, 59% destacó que creen que tienen una buena reputación, mientras que el 57% afirmó que tienen una imagen positiva de las compañías.



Ante las responsabilidades que recaen sobre las empresas, el 55% afirmó que son las creadoras de riqueza en el país, 51% apuntó que protegen los derechos humanos declarados internacionalmente, 47% destacó que promueven la inclusión y la no discriminación en los lugares de trabajo y otro 46% dijo que parecen ser conscientes de su responsabilidad con la sociedad.



Otro 43% señaló que son la principal fuente de empleo de los jóvenes, 39% precisó que fomentan una mayor responsabilidad ambiental, mientras que el 27% dijo que las empresas luchan contra la corrupción en todas sus formas.



Ante la escala de admiración por la empresa, el 72% afirmó una admiración total, el 20% precisó que ni poco ni mucha admiración, y solo el 9% dijo no sentir nada de admiración.



De cara a las industrias que son positivas o negativas para el desarrollo integral del país. Como positivas fueron calificadas la industria cafetera (98%), la producción de arroz (96%), seguida de comercio (95%), turismo (94%), infraestructura (88%), ganadería (87%), los ingenios azucareros (87%) y el sector petrolero (81%). Por su parte, 50% de los encuestados señalaron que el sector minero es negativo.



Frente a la relación laboral de los colombianos con las empresas, el 77% de los encuestados señalaron que se sienten muy satisfechos, el 13% precisó que ni se sentían satisfechos ni insatisfechos, mientras que el 10% dijo afirmó sentirse insatisfecho.



Por su parte, ante la pregunta ¿le gustaría tener un trabajo remunerado? el 81% de los consultados dijo que sí, mientras que un 19% señaló que no. Ante la vida laboral, el 39% de los encuestados apuntaron que han trabajado parte de su vida por cuenta propia, mientras que el 13% precisó que han trabajado con grandes empresas.



Es de destacar que este 3 de mayo el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes; el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, y el presidente del CNC, Carlos Lemoine, presentarán el Laboratorio Empresarial Colombiano.



