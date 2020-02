Colombianos gastaron $24,3 billones en moda durante 2019 

Aunque cada vez más los consumidores están teniendo mayor conciencia a la hora de comprar artículos del sistema moda en el mundo, por lo pronto, esta tendencia no estaría impactando directamente el consumo de los colombianos en dicho sector, el cual aumentó en 2019.

De acuerdo con el más reciente informe de Inexmoda, en diciembre pasado se gastaron $2,9 billones en este rubro, manteniendo “la dinámica esperada no solo por el efecto de la temporada, sino adicionalmente porque los hogares asignaron parte del ingreso y de la prima que permitió expandir el gasto en canastas como la moda”, dice el gremio en su reporte.



(¿Cuánto gastaron en moda los hogares colombianos en 2019?).



Por categorías, en lo que más gastaron los consumidores el último mes de 2019 fue en vestuario con 55,4% de participación en el total, seguido por artículos de joyería con 16,2%, calzado con 12,4%, servicios de prendas de vestir y calzado con 8,8% y ropa del hogar con 7,2%.



Respecto al total de 2019, el gasto de los colombianos en este renglón fue de $24,3 billones, lo cual significó un crecimiento de 6,6% respecto a lo registrado en 2018.



De otro lado, la ciudad que mayor crecimiento presentó en su consumo de moda durante el año pasado fue Montería con 8,3% al pasar de $201.000 millones en 2018 a $218.000 millones en 2019.



A esta le sigue Manizales con 7,5% de variación interanual al registrar un gasto de $363.000 millones el año pasado. En tercera posición está Medellín con 6,9%, lo que significó que en esta ciudad se compró $2,52 billones en 2019.



En cuarto lugar se ubica Cartagena con 6,5% de crecimiento al arrojar un consumo de $555.000 millones el año pasado.



El ‘top’ cinco por mayor variación interanual en el gasto del sistema moda lo completa Bogotá con 6,3%.



Cabe mencionar que si los datos se revisaran por el monto del consumo y no por su crecimiento entre 2018 y 2019, la capital colombiana lideraría la lista pues durante el año pasado en esta, los usuarios gastaron $8,85 billones.



De acuerdo con Clemencia Vélez, gerente de Bosi, a pesar de las movilizaciones que se organizaron en noviembre y diciembre en el país, el año pasado terminó con buen comportamiento para la compañía y lograron crecimiento de doble dígito en dichos meses.



Para la directiva, el gasto de los colombianos durante estos meses fue importante para Bosi dado que solo en diciembre, se realiza entre el 25% y 27% de las ventas totales del año.



Para Mario Hernández, empresario del sector y creador de la marca de artículos de marroquinería que lleva su nombre, el consumo en el sistema moda se ha venido dinamizando debido a la manera en la que están consumiendo las nuevas generaciones que ya no buscan prendas que duren, sino aquellas que estén de moda.



COMERCIO EXTERIOR



Según el informe de Inexmoda, las exportaciones de prendas de vestir en Colombia registraron un crecimiento de 0,4% entre enero y noviembre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018.



Lo anterior, teniendo en cuenta que, con corte al onceavo mes del año pasado, los despachos al exterior en este renglón significaron US$464,2 millones. Por su parte, las ventas al exterior de productos textiles y materias primas tuvo un decrecimiento de -5%, al registrar US$207,6 millones entre enero y noviembre del año pasado.



Según el informe, “las exportaciones de productos confeccionados crecieron en 2019 gracias a los acuerdos comerciales que tiene Colombia con otros países, mientras que los insumos textiles no lograron recuperarse debido a la alta competencia que hay en el mercado internacional donde se identifican los diferenciales en precio”.



En este punto además se destaca que las principales naciones destino de las exportaciones colombianas en textiles durante noviembre fueron Ecuador con 33,4%, seguido de México con 26% y Brasil con 11,8%.



Para el caso de las confecciones colombianas los países que más compraron fueron Estados Unidos con 41,8%, Ecuador con 11,9% y Perú con 7,9%.



Sobre las importaciones, el informe resalta que las compras al exterior de prendas de vestir fueron de US$713, 9 millones con corte a noviembre de 2019. Esto significó un crecimiento de 0,8%, respecto al mismo periodo de 2018.



Por su parte, el dato para los productos textiles y materias primas es de US$1.261 millones, -9,6% si se compara con los primeros 11 meses de 2018.



Ante esto, el gremio del sector resaltó en su análisis que “los insumos textiles disminuyeron significativamente explicados por el menor uso en la producción local”.



