Colombiatex 2023, en busca de superar las cifras prepandemia

Estamos a pocos días de que inicie en Medellín la feria Colombiatex de las Américas, que va del 24 al 26 de enero. Este año, Inexmoda, entidad que está detrás de este evento, no solo proyecta superar las cifras prepandemia, sino que también busca llevar al sector a una ‘consciencia circular’.



Sebastián Diez, presidente ejecutivo encargado de Inexmoda, habló sobre las expectativas que tienen para este 2023 y de los 35 años que cumplen en el mercado local.



¿Cuál es el balance que puede realizar del 2022?



Inexmoda es una fundación y fue creada hace 35 años con el fin de promover y dinamizar la industria de la moda. Debo destacar que el 2022 fue un año positivo , porque logramos una reactivación plena para las actividades que realizamos y para los eventos feriales, pese a los retos que persistían por cuenta de la pandemia. Igualmente, logramos el año pasado concluir con éxito eventos como Colombiatex de las Américas y Colombiamoda + Colombiatex. Asimismo, desde el eje de la transformación, en donde brindamos asesorías y consultorías a las compañías, impactamos 600 empresas a nivel nacional.



Sabemos lo importante que es el turismo de negocio y dos ferias como la que nosotros realizamos le garantizan a la ciudad alrededor de US$20 millones en derrame económico, impactando desde hoteles, restaurantes, transporte y al sector turístico.



¿En materia de empleos cuánto logran generar?



Una feria como Colombiatex o ColombiaModa puede estar generando cerca de 2.600 empleos, entre directos e indirectos, en cada feria, lo que se traduce en 5.200 puestos de trabajo al año, a través de servicios como montaje, contratación de staff, contratación de agencia de modelos, personal de maquillaje, entre otros.



¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año con Colombiatex de las Américas ?



Inexmoda por 35 años ha tenido la gran responsabilidad de abrir el calendario comercial más importante de la región con Colombiatex de las Américas.



El país tiene el privilegio de contar con la feria textil más importante, me atrevo a decir, de América Latina desde México hasta Brasil, ya que no existe una feria que cuente con sus dimensiones, en el tamaño de expositores y participación internacional y que además ofrezca insumos para la cadena textil y de confección.



Entonces, hay una gran responsabilidad. Estamos muy contentos porque este año retomamos cifras prepandemia, inclusive esperamos superar esas cifras del 2019, no solo en metros cuadrados, participación de expositores, sino que también en participación de compradores. Este año celebramos, sin duda, el regreso de compradores internacionales.



¿Cuántos visitantes y participantes tendrán en la feria?



Este año contaremos con más de 500 expositores y con la participación de 12.000 compradores, tanto nacionales como internacionales. Igualmente, tendremos delegaciones de Brasil, Italia, Turquía, India, España, entre otras.



¿Cuántos asistentes esperan este 2023?



La feria recibe 21.000 visitantes, es el promedio histórico, pero esperamos a que lleguen más asistentes a Plaza Mayor.



Colombiatex abre las puertas para que sigamos posicionando la calidad y la capacidad que tenemos en Colombia.



¿Cómo estará integrada la agenda académica este año?



En el eje de educación vamos a continuar este año con el pabellón del conocimiento y con el foro de tendencias. Es así como los visitantes van a poder disfrutar de charlas gratuitas entorno a temas relevantes como las nuevas tendencias en moda, practicas sostenibles, sobre los consumidores, la moda en el metaverso, entre otros temas.



Es de destacar que este año el concepto de la feria girará entorno a la ‘consciencia circular’ y además queremos hacer un llamado a los actores de la industria para que integren procesos sostenibles en términos del uso del agua y en las emisiones de gases.

¿Cuál es el panorama que se vislumbra para este año en el sector?

Yo diría que es un año de cambios, de estabilización el cual el sector va a estar mucho más alerta, para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Será un año difícil de prever porque se está hablando de una recesión global, no se puede decir que es algo que solo ocurra en Colombia.



Creo que hay muchas expectativas sobre lo que va a pasar con el 40% de arancel, los empresarios definitivamente ven una oportunidad para reactivar la producción local. Sin embargo, ese 40% no puede ser el único factor competitivo, o la única ventaja competitiva que tenga nuestro país. Sin duda, hay que desarrollar otras capacidades para llegar a mercados internacionales y eso ayudará definitivamente a la cadena productiva y fortalecerá la producción local.



Ahora bien, hay que desarrollar otras ventajas competitivas para los empresarios y aquí es en donde entra el trabajo de Inexmoda para ayudar a desarrollar esas ventajas competitivas.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio