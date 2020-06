Comercio presentó propuesta de reactivación para plan piloto en Bogota

El gremio de los comerciantes entregó a la Alcaldía de Bogotá su propuesta de reactivación económica para el plan piloto que inicia la próxima semana, como lo anunció la alcaldesa Claudia López.



Fenalco, que agremia y representa al comercio formal, ya ha liderado procesos de reapertura en las diferentes ciudades del país con gran éxito como el caso de Medellín, razón por la cual, con base a esos protocolos presentó su propuesta para el caso de Bogotá.



La seccional de Bogotá presentó a la Administración Distrital un proyecto que iniciaría del 8 al 14 de junio como una semana de prueba, para medir el impacto de la reapertura con el fin de que el 15 de junio empiece la activación gradual del comercio en la ciudad.



El plan piloto incluye no sólo Centros Comerciales, sino establecimientos comerciales específicos de puertas a la calle y pasajes comerciales que cumplen las siguientes condiciones:



• Implementación de Protocolos de Bioseguridad con base en la resolución 666 del Ministerio de Salud.



• Toma de temperatura y zonas de desinfección para las personas.



• Desinfección de zonas comunes y locales comerciales de conformidad con los protocolos de bioseguridad.



• NO atención a las personas que visiten los establecimientos sin tapabocas o que se nieguen a la desinfección y toma de temperatura.



Además los Centros Comerciales han realizado inversiones en tecnología e innovación con sistemas y aplicaciones que permiten, entre otras cosas:



• Control de acceso de visitantes: registros e información en tiempo real.



• Identificación de zonas para que la capacidad no exceda el 35% de la ocupación (georreferenciación para controlar aforos).



• Apropiación de tecnologías para realizar desinfección de escaleras eléctricas y superficies en general.



• Adecuación de bici parqueaderos e incentivos para que los visitantes utilicen este medio de transporte.



• Tecnologías para agendar citas o reservar turnos Centros Comerciales y Sectores propuestos.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, indicó que “la Alcaldía Mayor de Bogotá debe tener en cuenta para este Plan Piloto otros sectores comerciales de puertas al público que hemos constatado han implementado los Protocolos de Bioseguridad, es decir que están listos para abrir y que son sectores que se han visto muy afectados porque sus ventas por domicilio son mínimas o simplemente no han podido operar, y que están contemplados en la excepciones decretadas por el Gobierno Nacional. Establecimientos de Sectores como muebles y artículos para el hogar, joyerías, peluquerías y electrodomésticos”.



El líder Gremial fue enfático en decir que “hemos solicitado que el comercio inicie a trabajar lo más pronto posible para evitar una crisis humanitaria, pero también somos conscientes que la salud de los ciudadanos es una prioridad para todos, por eso nuestra propuesta del Plan Piloto es exceptuar las localidades de mayor contagio e implementar la medida de Pico y Cédula para ingresar a estos establecimientos”.



En cuanto a los Centros Comerciales, Fenalco presentó una lista de Centros Comerciales afiliados al Gremio en la ciudad que cumplen con todas la medidas de Bioseguridad y propone a la Alcaldía Mayor que escoja 20 de estos Centros Comerciales en diferentes zonas de la ciudad, exceptuando las localidades de mayor contagio para la semana piloto.