Abren convocatoria para empresas que deseen exportar a EE. UU.: cómo inscribirse

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) abrió una nueva convocatoria de su Programa de Internacionalización, esto con el objetivo de aumentar el número de empresas colombianas exportadoras entre Colombia y Estados Unidos.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que, en el actual contexto de desaceleración económica e incertidumbre, la mejor opción para lograr distribuir el riesgo es la internacionalización. “Por eso, desde AmCham Colombia lanzamos una nueva edición de este Programa para acompañar y facilitar la incursión de los empresarios del país en el mercado internacional”.



La directiva agregó que el programa de Internacionalización tiene una duración de dos meses y está abierta a empresas de todas las industrias, que deseen profesionalizar su oferta y desarrollar una ruta exportadora.



"Este Programa de AmCham Colombia ofrece herramientas y conocimiento y también el acompañamiento de nuestros aliados estratégicos y consultores expertos que les ayudarán a los empresarios a desarrollar, de forma eficiente y eficaz, sus planes de internacionalización", agregó Lacouture.



Empresas iStock

Al respecto, la directora de Aduanas y Comercio Exterior de Posse Herrera Ruiz, María Paula Sánchez, resaltó que “el país tiene la necesidad de revertir el resultado de las exportaciones de 2023, teniendo en cuenta que hubo caídas importantes en sectores como el agro e industrial y un aumento casi nulo en el volumen total exportado del 0.6%; por lo que ese es el reto que nos proponemos en esta nueva edición del Programa de Internacionalización de AmCham Colombia”.



Y añadió: "Adicionalmente, este Programa profundizará en el plan de internacionalización y ventas que ahora deben cumplir algunas zonas francas del país a raíz de la obligación introducida en la última reforma tributaria y reglamentada el pasado 30 de enero a través del Decreto 0047 de 2024. Los usuarios del régimen franco que hagan parte de este Programa estarán equipados con todas las herramientas para desarrollar un plan de internacionalización sólido y efectivo para suscribirlo ante el Ministerio de Comercio con confianza”.



Por su parte, la economista y experta en internacionalización empresarial de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, Edith Aristide, además de las zonas francas, este Programa está abierto a todo tipo de empresas, ubicadas en cualquier parte del país, pues es 100 % virtual y certificado por AmCham Colombia, la Universidad del Rosario, KPMG Colombia y Posse Herrera Ruiz.



"Si usted tiene una empresa que todavía no ha empezado a exportar este Programa es para usted, también si su compañía exportó una o dos veces y luego no supo por qué no volvió a vender o si ya está exportando, pero quiere ampliar sus mercados; en definitiva, este Programa les sirve a todas las organizaciones porque ofrece herramientas, asesoría y un acompañamiento personalizado y la medida de cada compañía", enfatizó.

Empresas iStock

La presidenta de AmCham Colombia indicó que, a la fecha, el Programa de Internacionalización ha ayudado a más de 30 compañías, de diferentes sectores, a prepararse para exportar a Estados Unidos.



Si desea conocer más información del programa, puede dirigirse a este enlace.



