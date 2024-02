‘Colombia, a cambiar ‘chip’ sobre combustibles fósiles’

Con unas relaciones bilaterales fortalecidas entre Colombia e Italia, este segundo país busca lograr traer el conocimiento y experiencia en materia de transición energética, tecnología e innovación.



En conversación con Portafolio, Angelo Gobbo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana para Colombia, anunció la plataforma GreenTech, que llevará a cabo en Eco Futuro, en abril, con el fin de potenciar la relación comercial a partir de la visión sostenible del mundo.



¿Cómo va la relación bilateral?



Italia es uno de los países europeos que más tiene intercambio con Colombia. Durante esta última década, hemos sido el primer país europeo de interés comercial para Colombia.



En el 2022 se logró la cifra más alta de intercambio comercial, que fueron en total US$2.000 millones, sumando exportaciones e importaciones. Es una relación que no es momentánea, sino constante y que refleja un interés estratégico entre los dos países.

¿Qué caracteriza el comercio bilateral?

Italia es un gran exportador de tecnología, no sólamente para el sector renovable y energético, sino para muchos más sectores, como industrial, químico, farmacéutico, cosmético, etc, y esto seguramente es interesante para Colombia.



Además, Italia es un gran importador de materias primas, por eso Colombia es uno de los grandes partners latinoamericanos. Se han reforzado las relaciones con acuerdos económicos, siendo el de la Unión Europea el más importante.



Hay un acuerdo contra la doble imposición fiscal entre los dos países y ese es un punto también para destacar porque no todas las naciones europeas lo tienen con Colombia.



Italia ha ido aumentando su inversión económica en el país durante los últimos seis años. Esta tiene que ver con el campo energético, la transición energética y las energías renovables.

¿Cómo dividen las inversiones en el país?

La inversión italiana es de un 80% o 90% en el campo energético. Por ejemplo, hay un gran grupo empresarial italiano que es Enel y que tiene una conexión muy fuerte con Colombia, con empresas de producción, comercialización y también generación de energía eléctrica.



Italia, a través de empresas de ingeniería, ha contribuido en la construcción de represas, de herramientas para poder generar energía y Colombia es uno de los países que tiene una matriz energética muy limpia. Esto también gracias a estas inversiones que se han hecho desde el extranjero.

Van a realizar un congreso, ¿abordarán las regulaciones de la UE?

Sí. El Pacto Verde y todas estas herramientas que se están poniendo en el campo desde de la Unión Europea van a ser objeto del Congreso Eco Futuro durante el 23 y 24 de abril. Esta es una preocupación, porque desde la Cámara vemos incertidumbre en gremios como el de los cafeteros.



Cada legislación y cada intención de mejorar el medio ambiente tiene consecuencias desde un punto de vista de la factibilidad y lo que no queremos, y Europa tampoco, es afectar una población productiva. La transición ecológica tiene que ser justa de alguna forma.

¿Qué otros objetivos hay?

Expo Greentech va a ser la primera plataforma de intercambio de conocimiento de experiencias y también generación de innovación, esto de forma combinada entre Europa, Italia y Colombia.

Se van a abordar tres líneas macro que son todo el tema energético con su transición, la economía circular, y la protección medioambiental. Son tres pilares sinérgicos entre ellos.



También se va a abordar el tema de financiamiento verde, con bonos de carbono, porque eso es un tema importante en la lógica de la transición ecológica.

¿Van a hacer ruedas de negocios?

Va a haber un importante intercambio comercial B2B. Este no es un congreso simplemente expositivo, sino que las empresas de los dos países van a tener encuentros comerciales. Hay también compañías de Latinoamérica como de Brasil, Chile, Perú y Panamá. Queremos contar con la presencia del Gobierno, con sus más altos exponentes.

¿A qué retos cree que se enfrenta el país?

En un país como Colombia, los combustibles fósiles todavía siguen siendo un recurso enorme y el único para hacer frente a la necesidad energética. El reto es el cambio del chip. Desde nuestra parte estamos trayendo empresas, tecnología, soluciones muy concretas que ayudan a pasar del discurso político al discurso práctico.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio