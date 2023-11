Consejos para hacer compras virtuales seguras en Black Friday y temporada de fin de año

En el arranque de la temporada de compras navideñas y descuentos de fin de año, la protección de la información y utilización de manera segura de los canales digitales es de vital importancia para reducir la probabilidad de fraude.



En Colombia, el 75% de las transacciones del sistema financiero se realizan virtualmente, por lo que la inversión en ciberseguridad del sector bancario debe ser una prioridad, dijo Asobancaria.



Según cifras de Asobancaria, en 2022, el ecosistema destinó más de $450.000 millones en sistemas de ciberseguridad para la protección de los recursos y los datos de los clientes, lo que representó un crecimiento del 141 % en la inversión, frente a la reportada en prepandemia (2019).



Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, destacó que Colombia ha realizado grandes avances tecnológicos para la digitalización de los pagos y “aunque el sistema financiero local recibe en promedio 43 ciberataques por segundo, Colombia cuenta con un sistema financiero seguro, ya que por cada $100.000 pesos que se transan, solo $6 llegan a tener algún tipo de reclamación por fraude y menos de $1 es fraude materializado”.



Ante la creciente adopción de los canales digitales y los desafíos de la protección de la información, Roberto Bojacá, gerente general de Incocrédito, recalcó que los delincuentes, en sus mensajes, establecen un sentido de urgencia para persuadir a las personas a compartir su información financiera. Por lo tanto, recordó que las entidades nunca llaman o escriben a sus clientes para solicitarles datos confidenciales como claves, contraseñas, códigos de seguridad, números de la tarjeta o fechas de vencimiento de la tarjeta de crédito.

E-commerce. iStock

Consejos para hacer compras virtuales de forma segura



- Active en su portal bancario las notificaciones (a su celular o correo) de las operaciones que se realicen con su tarjeta de crédito.



- Cuando esté realizando compras a través de internet, antes de entregar la información de sus tarjetas, asegúrese de que está en la página web oficial del comercio en el que quiere comprar.



- Para sus transacciones financieras, use computadores personales y mantenga actualizado su sistema operativo y antivirus.



- Nunca entre a su portal bancario a través de enlaces en SMS o correos electrónicos.



- Evite usar redes públicas de internet, especialmente si va a realizar transacciones o compras en línea.



- Establezca contraseñas difíciles de adivinar. Incluya una combinación de letras, números, mayúsculas y minúsculas, y caracteres especiales.



- Evite almacenar claves en su computador personal o dispositivos electrónicos y prefiera utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, especialmente diferéncielas de las de sus redes sociales.

E- commerce. iStock

Al utilizar sus tarjetas

- Cambie la clave de su tarjeta periódicamente, por lo menos una vez al mes. Cuando esté digitando su clave, protéjala, no permita que terceros la observen.



- Nunca pierda de vista su tarjeta a la hora de pagar y no permita que sea pasada por elementos diferentes al datáfono.



- No acepte colaboración de extraños al momento de realizar transacciones con tarjetas.



Tarjetas de crédito FOTO: iStock

Cómo evitar ser víctima de suplantación de identidad

- Si pierde sus documentos o es víctima de robo, recuerde interponer el respectivo denuncio.



- Revise permanentemente sus estados de cuentas en centrales de riesgo para validar posibles reportes negativos de productos o créditos que usted nunca haya solicitado.



- No entregue información personal o comercial en encuestas telefónicas o por otros medios.



Estafas.

Campañas de descuentos en centros comerciales

En Bogotá, múltiples centros y establecimientos comerciales ya anunciaron sus temporadas de descuentos para la jornada de Black Friday, este 24 de noviembre.



El centro comercial Plaza Imperial, por ejemplo, está a la expectativa de una alta afluencia de visitantes para esta jornada gracias a las promociones en diferentes conceptos de artículos.



"Para la temporada de fin de año que comienza con esta jornada de Black Friday, Plaza Imperial proyecta un incremento de su tráfico peatonal de un 32 % los fines de semana, comparado con la temporada del año anterior. Las categorías con mayor expectativa en ventas para esta super jornada de descuentos son: prendas de vestir, marroquineria, calzado, tecnología y artículos para el hogar, con las cuales proyectamos un ticket promedio de 380.000 pesos por compra", aseguró Diana Patiño, gerente de mercadeo de Plaza Imperial.



Centro Comercial Plaza Imperial Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Otro de los centros comercial que espera una gran jornada es Tintal Plaza. "Tenemos proyectado vender más de $1.500.000 este fin de semana, con un ticket promedio de $120.000", aseguró Lorena Mojíca Mariño, directora de mercadeo y publicidad del centro comercial ubicado en el sur de Bogotá.



Así mismo, Juan Esteban de los Ríos, gerente estratégico del centro comercial Nuestro Bogotá, mencionó que dentro de las actividades del Black Friday, se realizará una temporada especial de descuentos de hasta el 60 % de descuentos en los denominados Black Days, en las categorías de moda y tecnología, con el objetivo de "preparar a nuestros comercios y brindar a los clientes una experiencia de compra excepcional", dice el ejecutivo.



Igualmente, el centro comercial Plaza Central ofrecerá descuentos en los llamados Black Days, que englobarán los días 24, 25 y 27 de noviembre.

Descuentos iStock

Del 24 al 26 de noviembre, más de 200 marcas se sumarán a los Black Days, con descuentos de hasta el 70 %, pero también por compras superiores a 300.000 pesos el centro comercial dará gratis el parqueadero los días viernes 24 y sábado 25 de noviembre, a partir de las 6:00 p. m.; tendrá estación de café gratuito de 8:00 a.m. a 11:00 a. m., y los clientes fidelizados en 'Soy Top Member', recibirán el doble de 'puntos top' por sus compras.

Artículos de tecnología

Entre los artículos más buscados para esta época están los dispositivos electrónicos, tales como celulares, tablets o computadores.



Uno de los comercios que tienen expectativa con el Black Friday es Infinix Mobile, pues ofrecerá descuentos de hasta el 60 % para dispositivos móviles.



"La compañía se une a los descuentos especiales de la temporada, con hasta el 60 % en las principales retailers del país de forma virtual y físico; como lo son Falabella, Éxito, Cencosud, Agaval y Wom. Además, con descuentos especiales en su portal oficial, Mercado Libre y Linio, con lo que esperamos tener un crecimiento del 40 % en ventas pre-navideñas", explica Luisa Fernanda Barrera, gerente de mercadeo de Infinix Mobile Colombia.



Y es que según la última encuesta 'Estudio de Hábitos del Comprador Online', elaborada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, los colombianos han aumentado su confianza en las compras online en un 37 % si se compara con las cifras de 2022.



