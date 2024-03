Burgerville busca vender más de 120.000 hamburguesas

Con la meta de crecer un 15% y vender más de 120.000 hamburguesas, desde hoy y hasta el domingo se realizará la tercera edición de la Burgerville.

Esta feria gastronómica que es desarrollada por The Gula Group espera 30.000 visitantes, según sus organizadores.



Esta versión, que en su montaje de música y ambientación se inspira en los años 90’s y 2.000’s, generará más de 2.000 puestos de trabajo temporales.



El protagonismo que tiene la hamburguesa dentro de los productos representativos y más populares ha permitido que se le dedique uno de los festivales que organiza esta empresa.



Para los expertos, Bogotá cuenta con una oferta de hamburguesas similar a las grandes capitales o ciudades del mundo, en cuanto a la calidad y cantidad de restaurantes que incluyen este plato en su menú.



Por esta razón, a principios del 2022 The Gula Group, que ya había creado BogotáEats a Cielo Abierto, como primer festival gastronómico en septiembre de 2021, decidió rendir tributo a este plato, creando la primera edición de Burgerville, un festival de hamburguesas temático.



En su momento Burgerville fue un éxito rotundo con boletería sold out con un crecimiento exponencial en la segunda edición que recibió 25.137 asistentes, convirtiendo al Parque Museo del Chicó en un destino y experiencia para quienes quieren probar recetas innovadoras y arriesgadas de hamburguesas.



“The Gula Group tiene como objetivo fortalecer y visibilizar la identidad de Bogotá como una potencia gastronómica en Latinoamérica, creando eventos creativos de alto nivel con una oferta de comida excepcional como Burgerville, que elevan el nivel tanto de la industria gastronómica y la de producción de experiencias diferenciales en la ciudad”, dice Laura Sánchez, co-fundadora y directora de The Gula Group.

Hamburguesas.

Los restaurantes participantes en cada edición han sido seleccionados, tras una exhausta curaduría hecha por parte del equipo de BogotaEats (ahora B.eats), en cabeza de Alejandro Escallón.

Meses antes de cada festival, estos restaurantes son invitados uno a uno para hacer parte de lo que The Gula llama “el line up gastronómico”, y los chefs comienzan el trabajo de diseñar en exclusiva para el evento una hamburguesa edición especial y un acompañamiento que conquiste y descreste los paladares de los asistentes.



The Gula Group opera bajo un modelo de negocio que garantiza que todos los restaurantes participantes al final del evento tengan un ejercicio financiero positivo y su participación sea rentable.



“Estamos trabajando por darle visibilidad a la excelente oferta gastronómica de la ciudad y mantener activa el sector restaurantero”, comentó Escallón, CEO de B.eats (@bogotaeats) y co-fundador de The Gula Group.



Entre los restaurantes invitados están Agadón, La Brasserie, Home, Juan Burgers, Ideal, La Fama, La Lucha Sangucheria, Sirloin, Universal de Hamburguesas, Min Burger, Gauchos, Bícono, HAB, Fiero, Godo, Gordo, Tio Mao, Sir Frank, Bubu Burger y El Libanés, entre otros.



Los precios de los platos oscilan entre los $10.000 y $30.000 . Las entradas al festival se pueden comprar a través de www.tuboleta.com.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA