Caída en comercio exterior se refleja en deudas de bancos

La reducción que han registrado las importaciones y exportaciones en los últimos meses se ha traducido en una caída del endeudamiento de los bancos colombianos con entidades del exterior para financiar a las empresas del país.



Y tanto los cupos disponibles por los bancos colombianos con las entidades fondeadoras, como los saldos netos de la deuda que tienen en el exterior han registrado disminuciones, según la Encuesta de endeudamiento externo y cupos aplicada por el Banco de la República en enero y que recoge información del cuarto trimestre de 2023, dirigida a varios bancos claves.



El Emisor aseguró que los participantes de la encuesta representaron el 93,3 % del total de las obligaciones externas del sistema bancario colombiano.



El estudio indica que al 29 de diciembre de 2023 el cupo de endeudamiento del sistema era de US$24.456 millones, con una reducción trimestral de US$ 383 millones (1,5 %) y una caída frente al mismo mes del año anterior de US$1.283 millones (5,0 %).



A la misma fecha, el saldo de la deuda externa del sistema bancario disminuyó a US$ 14.724 millones, con una caída trimestral US$622 millones, (4,1 %) y una reducción anual de US$ 1.812 millones, (11 %).

Pese a la caída en los dos indicadores mencionados, en el último trimestre de 2023 se incrementó el número de entidades que perciben que los acreedores están muy dispuestos a otorgar nuevos créditos y/o líneas de crédito en moneda extranjera tanto para el segmento de comercio exterior como para el de capital de trabajo.



Asimismo, ninguna entidad percibió poca o nada de disponibilidad en el segmento de capital de trabajo, lo cual contrasta con lo observado en el resto del año. Estos altos niveles de percepción no se observaban desde diciembre de 2019, asegura el estudio.



En promedio, dice la encuesta, se observan notables disminuciones en los costos de los recursos de capital de trabajo para todos los plazos.



En cuanto a la deuda de corto plazo, las principales fuentes de fondeo en el cuarto trimestre de 2023 fueron Estados Unidos, Canadá, Asia y Panamá (80% de las respuestas).



Respecto al trimestre anterior es notable el incremento en la participación de Canadá y la reducción de Europa. En relación con la financiación de largo plazo, se observa una mayor diversificación en las principales fuentes geográficas.



Específicamente, Canadá y Panamá pasaron a ser consideradas fuentes de recursos, al tiempo que se redujo la concentración en Estados Unidos y el Caribe.



La encuesta resalta que al preguntar sobre el destino de los recursos que se obtienen del exterior, en el cuarto trimestre de 2023 la mayoría de las entidades continúan afirmando que el principal propósito es financiar el capital de trabajo de las empresas colombianas y, al igual que lo reportado en trimestres anteriores, en especial a firmas medianas y grandes.



Ahora, los sectores que más demandan créditos en moneda extranjera a los bancos locales son comercio, industria manufacturera y transporte y almacenamiento.



Los bancos dijeron que los principales factores que contribuirían a una mayor demanda de créditos en moneda extranjera por parte del sector real son, igual a lo observado en el trimestre anterior, una menor tasa de interés y una tasa de cambio más estable.

Perspectivas no son muy optimistas

De acuerdo con el banco central colombiano, dada la reducción en el volumen de exportaciones e importaciones locales durante 2023, se les preguntó a las entidades cuál es su expectativa en términos de la demanda de créditos de comercio exterior para 2024.



Al respecto, cinco de los bancos encuestados esperan una reducción en la demanda de 2024 dado el panorama de menor crecimiento económico.



Por su parte, dos entidades esperan que la demanda se incremente en la medida que la inflación ceda y las tasas externas e internas se reduzcan.



La entidad restante espera que el nivel de crédito en moneda extranjera se mantenga estable en 2024, después de haber presentado reducciones en 2023.



Holman Rodríguez Martínez

Periodista Portafolio